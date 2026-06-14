经济

越南与保加利亚促进核能领域合作

越南在推进核电计划过程中坚持审慎和负责任精神，严格遵守关于核安全及不扩散核武器等国际标准；优先研究和选择经验证的先进技术，同时注重完善体制机制、发展人力资源并提升国家管理能力。

“保加利亚核能——国家、地区与全球能源安全”年度国际研讨会6月10日至12日在瓦尔纳市举行。图自越通社
“保加利亚核能——国家、地区与全球能源安全”年度国际研讨会6月10日至12日在瓦尔纳市举行。图自越通社

越通社河内——越南希望加强与保加利亚在核能领域，特别是在人力资源培养、科学研究以及运行管理经验分享等方面的合作关系。越南驻保加利亚大使阮氏明月在6月10日至12日于瓦尔纳市举行的“保加利亚核能——国家、地区与全球能源安全”年度国际研讨会上强调了这些内容。

据越通社驻欧洲记者报道，本次活动由保加利亚原子能协会（BULATOM）主办，吸引了来自核能领域的政策制定者、专家、科学家、企业以及多个国际组织代表参与。包括越南驻保加利亚大使馆在内的多国外交机构代表也出席并发表讲话。

在开幕致辞中，BULATOM主席博戈米尔·曼切夫强调，随着工业化、数字化、人工智能以及数据中心的发展，全球电力需求正大幅增长。在此背景下，核电凭借发电量大、运行稳定和低碳排放等优势继续在能源供给方面发挥着重要作用。

阮氏明月在研讨会上发表了题为《越南核能发展：能源安全与国际合作的战略愿景》的演讲。她表示，越南正构建多元化、平衡且可持续的能源结构，其中核能被确定为保障国家能源安全并助力实现2050年“净零排放”目标的重要解决方案之一。

越南在推进核电计划过程中坚持审慎和负责任精神，严格遵守关于核安全及不扩散核武器等国际标准；优先研究和选择经验证的先进技术，同时注重完善体制机制、发展人力资源并提升国家管理能力。

越南驻保加利亚大使阮氏明月

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越南驻保加利亚大使阮氏明月和各位代表合影。图自越通社

阮氏明月建议越南与保加利亚加强在专家培训、科学研究、管理与运营经验交流以及核安全保障等领域的合作。她希望今年年底共同举办越南—保加利亚核能合作论坛，以推动具体合作项目落地。

在出访期间，阮氏明月还与瓦尔纳经济大学及奥德索斯造船厂领导举行工作会谈，就教育培训及高素质人力资源开发等领域的合作机会进行交流。

在瓦尔纳开展的各项活动有助于宣传越南和平利用核能的发展政策，加强与保加利亚及欧洲伙伴的对接，同时为在能源、科技、教育及人力资源开发等领域开辟新合作机遇，从而进一步深化越南与保加利亚战略伙伴关系。（完）

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越通社
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