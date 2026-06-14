经济

高平省加快完善数字口岸平台

高平省自今年4月中旬在驮隆（Tà Lùng）国际口岸试点运行数字口岸平台，并于5月初在茶岭国际口岸启动相关试点工作。该平台旨在推动进出口活动现代化，同时提升边境地区居民和企业应用数字技术的能力。

驮隆国际口岸。图自越通社
驮隆国际口岸。图自越通社

越通社河内 ——高平省自今年4月中旬在驮隆（Tà Lùng）国际口岸试点运行数字口岸平台，并于5月初在茶岭国际口岸启动相关试点工作。该平台旨在推动进出口活动现代化，同时提升边境地区居民和企业应用数字技术的能力。

试点启动后，达隆国际口岸海关（第十六区海关分局）迅速部署人员开展平台运行工作，并向企业宣传指导，要求如实申报运输工具、驾驶人员及货物等相关信息。

驮隆国际口岸海关副队长农春映表示，目前口岸所有从事进出口业务的企业均已通过数字口岸平台进行申报。试点期间，共有161家企业完成申报，涉及2276辆运输车辆，累计征收各项费用超过75亿越盾（折合人民币197.37万元）。

不过，平台运行过程中仍面临一些困难，如软件系统尚未完善、部分数据处理功能存在不足，以及口岸相关部门配套设备有待进一步补充。

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高平省加快完善数字口岸平台。图自越通社

目前，驮隆国际口岸管理办公室、有关职能部门及进出口企业正与软件开发单位密切配合，解决存在的问题，进一步完善系统功能，提高进出口业务运行效率。

在茶岭国际口岸，各职能部门已较好完成平台信息核验和比对工作。截至目前，共有390辆运输车辆完成申报，基础设施费用收入接近10亿越盾。

高平省经济区管理委员会副主任李国庆表示，经过一个多月试点，各有关单位一致认为建设数字口岸十分必要，有助于缩短通关时间，提高进出口活动透明度。但在正式投入运行前，相关软件系统仍需进一步优化和完善。

数字口岸平台被视为推动边境地区数字化转型的重要举措，有助于向运输从业人员和边贸经营户普及数字工具，提升跨境贸易便利化水平。（完）

越通社
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