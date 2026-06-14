芹苴市支持新加坡企业投向工业、能源与物流领域

越通社芹苴市——芹苴市人民委员会领导近日与新加坡企业代表团举行工作会议，共同探讨进一步加强该市与新加坡经贸投资合作关系的机会。



芹苴市人民委员会主席张景宣表示，截至目前，新加坡企业对芹苴市的投资总额达近3.2亿美元，成为芹苴市第一大外商直接投资来源地。特别是，2022年10月，越南—新加坡工业园（VSIP）项目在芹苴市永盛乡落地，占地面积293.7公顷，总投资额超过3.7万亿越盾（约合1.6亿美元）。



目前，芹苴市VSIP工业园正加快基础设施建设进度，并积极吸引二级投资者入驻园区。芹苴市正敦促并为确保百适乐集团（Bestway）投资项目于2026年8月1日竣工并投运创造所有便利条件。该项目建成投产后，将为芹苴市实现经济两位数增长目标作出重要贡献。



芹苴市希望新加坡企业增加对该市投资环境的了解，特别是在创新、科技、数字化转型，绿色经济、循环经济以及温室气体减排，物流、港口和供应链建设、农产品深加工产业，智慧城市建设和现代城市治理，高素质人力资源培养等领域，以寻找投资合作商机。



芹苴市承诺，将为赴芹苴市投资兴业的所有企业取得预期成果创造所有便利条件。



胜科（新加坡）投资有限公司越新工业园（VSIP Sembcorp Development）负责人劳伦斯·陈（Lawrence Chan）表示，芹苴市越新工业园在项目实施过程中获得了当地政府的大力支持。这是越新工业园在九龙江三角洲地区投建的首个项目，对推动工业园区基础设施建设、吸引投资、创造就业机会以及促进芹苴市乃至整个地区工业可持续发展具有重要意义。



劳伦斯·陈强调，芹苴市政府所展现出的强有力承诺助力芹苴市工业园成功吸引了百适乐集团等大型投资者入驻。百适乐集团决定进一步扩大投资规模，新增租用工业园区9.2公顷土地，并承诺追加4000万美元投资资金。



劳伦斯·陈指出，越来越多的新加坡企业和外国投资者看好芹苴市的投资环境。这充分体现了进一步深化芹苴市与新加坡在制造业、物流、食品加工、数字化转型、可持续发展等各个领域合作关系的共同愿望。



越南驻新加坡商务参赞高春胜表示，自2021年至今，越新双边贸易金额保持强劲增长势头。2021年，双边贸易额仅为210亿新加坡元，到2024年这一数字创下320亿新加坡元的新纪录。2025年，双边贸易额进一步增至400亿新加坡元（约合320亿美元），同比增长28%。

越南与新加坡双边贸易中占比最高的产品主要来自外商直接投资（FDI）企业，集中在电气电子、塑料和化工等行业。芹苴市对新加坡出口额较大的产品包括大米、水产品以及各类蔬菜和水果。



值此机会，芹苴市向新加坡企业推介该市投资项目清单，其中包括11个工业集群基础设施项目、16个能源领域项目和2个商贸领域项目，并介绍了企业所得税优惠政策等相关投资激励措施。（完）