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2026年前5个月：越南对外投资总额达7.946亿美元

2026年前五个月，越南对外投资总额（包括新增和调整后的资本）达7.946亿美元，是去年同期的2.5倍。其中：建筑业投资额达1.788亿美元，占总投资额的22.5%；电力、燃气、热水、蒸汽和空调生产及分销业投资额达1.638亿美元，占总投资额的20.6%；运输和仓储业投资额达1.505亿美元，占总投资额的18.9%。

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越通社
#越南对外投资 #新增资本 #调整后资本 #去年同期 #建筑业 #生产及分销 #运输和仓储
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越南—新纪元

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越南与以色列扩大贸易与投资合作

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胡志明市推动吸引高科技投资

仅在2026年头几个月，多个高科技项目已在胡志明市得到推进或扩建，表明在全球集团重构投资链的背景下，该市正成为技术外资的突出目的地。

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岘港为吸引初创企业的投资铺设“跑道”

岘港市已为迈向新发展阶段做好了准备，数字基础设施、科技人力资源、新政策试行机制准备就绪，而最重要的是发展治理思维已准备就绪。本市承诺继续完善透明、专业且便利的投资环境，让各投资基金、科技企业和初创企业能够安心长期发展。

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根据河内市人民委员会于2026年5月13日颁布的关于《河内首都百年愿景总体规划》的2512号决定，未来河内将加快构建现代化、标准化的
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