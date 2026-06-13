推动越俄双边合作的坚实支撑

越通社莫斯科哥——越南政府总理黎明兴将于6月16日至18日率领越南高级代表团出席在俄罗斯联邦喀山举行的东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会并开展双边活动。访问前夕，越通社驻莫斯科记者就此访的重大意义和期待对越南驻俄罗斯特命全权大使邓明魁进行了采访。

.

邓明魁表示，从6月16日至18日，越南政府总理黎明兴将对俄罗斯联邦进行访问并出席东盟—俄罗斯战略伙伴关系建立35周年纪念峰会。



此访意义重大。首先，这将是黎明兴首次以总理身份出席东盟—俄罗斯关系纪念峰会。过去35年，特别是自2018年双方建立战略伙伴关系以来，东盟-俄罗斯关系取得了积极进展。峰会将确定新时期战略合作方向，以继续加强东盟各国与俄罗斯之间的战略伙伴关系，为多领域、互利共赢的合作关系注入新动力，在世界和地区形势快速复杂变化的背景下满足双方利益。这也是东盟各国与俄罗斯就共同关心的国际和地区问题交换意见的契机。关系峰会。过去35年，特别是自2018年双方建立战略伙伴关系以来，东盟-俄罗斯关系取得了积极进展。峰会将确定新时期战略合作方向，以继续加强东盟各国与俄罗斯之间的战略伙伴关系，为多领域、互利共赢的合作关系注入新动力，在世界和地区形势快速复杂变化的背景下满足双方利益。这也是东盟各国与俄罗斯就共同关心的国际和地区问题交换意见的契机。



越南支持加强东盟—俄罗斯战略伙伴关系，推动在经济-贸易、能源、科技、教育培训、应对非传统安全挑战、扩大东盟与欧亚经济联盟、上海合作组织、金砖国家合作等双方共同关心的领域进行对话和有效合作，同时在东盟-俄罗斯合作框架内加强与俄罗斯的协调。东盟-俄罗斯有效合作将是推动越俄双边合作的坚实支撑。



其次，这也是黎明兴首次访俄，体现了越南始终将俄罗斯视为外交优先方向之一。此访肯定了越南领导人和人民重视与俄罗斯联邦的传统友好关系，希望并决心在新民族发展纪元进一步深化与俄罗斯的全面战略伙伴关系，保持积极发展势头，同时最大限度地开发潜力，为双边合作创造新动力。



第三，此访是双方领导人回顾、交流、统一推动越俄全面战略伙伴关系方向和措施的机会。除东盟-俄罗斯峰会日程外，预计黎明兴将与俄方领导举行双边会晤，旨在建立新岗位上的工作关系，增进两国高层领导人之间的政治互信。



邓明魁同时表示， 2026年可以说是越俄关系非常活跃的一年。在越共十四大结束后，俄罗斯总统普京是第一位致电祝贺苏林总书记的外国领导人。



2026年，越南也首次派遣特使、外交部长黎怀忠访问俄罗斯联邦，通报十四大结果，并与普京总统直接会面，向俄方领导人传递明确信息，即与俄罗斯有效、互利合作是越南为实现十四大提出的战略任务而努力的目标方向。



此前在3月，越南政府总理访问了俄罗斯联邦，与俄罗斯联邦总理会谈并会见普京总统，共同商讨了一系列问题。两位副总理、多位部长随后也访问了俄罗斯。



可以说，过去两年，两国高层之间的互访、会晤、通话频繁。更令人高兴的是，两国领导人交流的精神非常坦诚、非常友好、非常务实。



在其他领域，国防安全合作积极发展，特别是已扩展到海洋领域。双边贸易正在恢复积极增长势头，2025年双边贸易额达47.7亿美元，2026年前4个月达17.2亿美元，比2025年同期增长9.22%。越俄合作的支柱之一——油气、能源合作继续得到推进。



在旅游方面，2026年前5个月赴越俄罗斯游客达61.8万人次，比2025年同期增长194%，预计全年可能超过100万人次，远超新冠疫情前时期。俄罗斯目前是越南在欧洲最大的旅游客源市场，在全球排名第三，仅次于中国和韩国。



此外，越南还为俄罗斯与东盟关系作出了最积极的贡献，使俄-东盟关系成为大国与整个组织之间关系的典范，为维护地区和世界和平、稳定事业作出贡献。（完）

越通社