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越南外交部常务副部长阮明羽会见出光兴产公司代表董事兼副总裁平野敦彦

2026年6月12日下午，越共中央委员、外交部常务副部长阮明羽在外交部总部会见了出光兴产株式会社（Idemitsu Kosan）代表董事兼副总裁平野敦彦。

越共中央委员、外交部常务副部长阮明羽在外交部总部会见了出光兴产株式会社（Idemitsu Kosan）代表董事兼副总裁平野敦彦。越南外交部供图
越共中央委员、外交部常务副部长阮明羽在外交部总部会见了出光兴产株式会社（Idemitsu Kosan）代表董事兼副总裁平野敦彦。越南外交部供图

越通社河内——2026年6月12日下午，越共中央委员、外交部常务副部长阮明羽在外交部总部会见了出光兴产株式会社（Idemitsu Kosan）代表董事兼副总裁平野敦彦。

会见中，阮明羽对平野敦彦在此特殊时刻访问越南表示欢迎，此时越日全面战略伙伴关系正以高度政治互信在各个领域日益务实发展，并且日本首相高市早苗刚于2026年5月对越南进行了非常成功的访问，与越南领导人一致同意深化两国关系。

阮明羽高度评价出光兴产公司过去多年在越南开展投资合作活动所做的努力，特别是在宜山炼油化工综合体合资项目中的出资方角色；建议公司继续扩大投资活动，特别是在绿色能源领域，其中在越南多个地方推广出光绿色能源颗粒的生产模式。

平野敦彦表示，在中东局势紧张及霍尔木兹海峡被封锁导致能源危机的背景下，越南及东南亚各国缺乏石油储备且原油供应受限，加强能源合作至关重要；重申将继续努力保障宜山炼油厂项目的原油供应，并扩大在越南能源领域的投资，包括绿色能源以及原油精炼产品的生产。

平野敦彦对宜山炼油化工项目出现积极进展表示高兴，目前原油供应已得到保障，帮助该厂实现了100%产能运行，并于2026年第一季度开始盈利。他感谢越南政府领导及外交部的关心和支持，并承诺将继续努力确保项目高效运行、保障原油供应，为各参与方带来利润。

阮明羽强调，宜山炼油化工项目是两国重点经济合作项目之一，对保障越南国家能源安全具有重要意义，并受到两国高层领导的关注，特别是高市早苗首相已承诺在“亚洲电力”倡议框架内支持为该厂安排原油供应。他提议出光兴产公司继续与各出资方密切协调，支持保障原油供应以确保稳定运行，加强成本控制、优化运营现金流，并为项目发展增值链。（完）

越通社
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