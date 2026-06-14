Multimedia
图片 图表新闻 Mega Story 视频 播客
蒲草收割回来后进行晾晒，作为编织手工艺品的原料。图自越通社
蒲草收割回来后进行晾晒，作为编织手工艺品的原料。图自越通社
居民晾晒蒲草，作为编织手工艺品的原料。图自越通社
居民晾晒蒲草，作为编织手工艺品的原料。图自越通社
蒲草在用于编织手工艺品之前进行晾晒干燥。图自越通社
蒲草在用于编织手工艺品之前进行晾晒干燥。图自越通社
江成乡边境地区居民用蒲草加工手工艺品。图自越通社
江成乡边境地区居民用蒲草加工手工艺品。图自越通社
富美蒲草田（安江省江成乡）是当地居民开采用于编织手工艺品的丰富原料来源。图自越通社
富美蒲草田（安江省江成乡）是当地居民开采用于编织手工艺品的丰富原料来源。图自越通社
安江省少数民族同胞从事蒲草编织业。图自越通社
安江省少数民族同胞从事蒲草编织业。图自越通社
江成乡妇女缝制加工蒲草制品。图自越通社
江成乡妇女缝制加工蒲草制品。图自越通社
许多蒲草手工艺品出口到国外，帮助提高居民收入。图自越通社
许多蒲草手工艺品出口到国外，帮助提高居民收入。图自越通社
0
1
2
3
4
5
6
7

安江边境居民巧用蒲草制作手工艺品

利用安江省边境地区（与柬埔寨接壤）丰富的蒲草原料，当地居民制作出许多手工艺品，如：时尚手提包、篮子、钱包及各类家居用品、室内装饰品等，创造了收入来源，发展经济，稳定生活。

关注 VietnamPlus
#安江省 #蒲草 #手工艺品 #边境地区 #编织 #时尚手提包 #江成县 #居民增收 #出口 #家居用品

相关新闻