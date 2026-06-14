瑞士将越南视为东南亚区域“优先伙伴”

越通社河内——瑞士与越南的合作将建立在新的基础之上。这是瑞士联邦委员会于6月12日发布的信息。根据瑞士的2023~2026年东南亚战略，越南被确定为瑞士在该地区的“优先伙伴国家”。

越通社驻日内瓦记者援引瑞士联邦委员会的公报指出，瑞越伙伴关系将致力于加强政治对话，并以“可持续和有结构”的方式深化经济关系。这包括支持推动欧洲自由贸易联盟（EFTA）与越南自由贸易协定的签署，以及对现有投资保护协定实现现代化。 瑞士政府表示，另一项优先方向是加强教育、科学、研究、创新和技术等领域的合作。公报还提出推动双方在可持续基础设施、可再生能源、数字化、可持续金融和知识产权等领域的经济合作。

与此同时，在苏黎世举办的越南—瑞士经济论坛期间接受越通社记者采访时，瑞士经济部国务秘书海伦娜・布德利格・阿尔蒂达（Helene Budliger Artieda）希望越南与欧洲自由贸易联盟能够尽快缩小分歧，完成自由贸易协定谈判，为双方有效合作注入新动力。她表示，越南是一个充满活力的经济体，增长速度令人印象深刻，国内市场潜力巨大，制造能力强，对瑞士企业极具吸引力。

瑞士驻越南大使托马斯·加斯（Thomas Gass）对此表示认同，并强调，欧洲自由贸易联盟与越南签署自由贸易协定将开启双方合作的新篇章。他表示，瑞士驻越南大使馆将继续通过包括瑞士贸易与投资署（Switzerland Global Enterprise）在内的合作伙伴，促进瑞越两国经济之间的对接。此外，他认为越南—瑞士经济论坛也是加强两国企业界对接的重要平台。

Ascentium公司首席执行官兼越南—瑞士经济论坛驻河内代表马可·福斯特（Marco Förster）认为，越南通过广泛的自由贸易协定网络，成为了东南亚地区一体化程度和互联互通水平最高的经济体之一。他强调，越南与欧洲自由贸易联盟的自由贸易协定将成为完善越南经济互联网络的重要一环，从而进一步提升越南在全球开放度高和联通性强经济体中的地位。该协定还将为两国企业界，尤其是中小企业在投资、贸易和进出口活动中创造更多机遇。他同时对越南近年来迅速发展成为东南亚领先的出口中心之一给予肯定。（完）