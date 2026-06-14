顺化向法语国家传播遗产价值

越通社河内 —— 国际协会(AIMF)第107届委员会会议近日在比利时那慕尔市举行，来自世界多个成员地方的代表出席。由顺化市委副书记、市人民委员会主席阮克全率领的顺化市代表团参会。



越通社驻比利时记者报道，此次会议对顺化市扩大国际合作、与世界深度融合，以及彰显在法语城市网络中的角色与地位，具有重要意义。



阮克全表示，顺化希望与法语国家及欧洲伙伴在遗产价值保护与弘扬、绿色城市发展、适应气候变化、数字化转型及提升人民生活质量等领域拓展合作。他指出，顺化向会议传递的信息是：“以遗产为基础，以国际合作为动力，以可持续发展为城市未来的目标。”



通过积极参与国际法语市长协会的活动，顺化持续巩固了该市作为越南特色遗产都市的地位，同时有效争取国际资源、经验与合作机会，朝着建设一个可持续发展的中央直辖市目标迈进。



会议期间，顺化市人民委员会主席与比利时及法语市长协会高层举行会晤，就未来合作方向交换了意见。

顺化市委副书记、市人民委员会主席阮克全（右二）出席会议。图自越通社

比利时副首相兼外交大臣马克西姆·普雷沃在会见阮克全一行时，高度评价顺化与那慕尔市的务实合作成果。作为一对友好城市，两地在遗产保护与弘扬、文化艺术交流、可持续发展及数字化转型等领域有效开展了多项活动。



在与法语市长协会秘书长弗雷德里克·瓦利埃的交流中，协会领导层表示一直对顺化予以特别关注，并高度评价市政府在执行协会支持的基础设施、环境、教育、文化等项目中所展现的高效配合。



弗雷德里克·瓦利埃强调，在顺化成功举办的第45届法语市长协会大会，为法语国家共同体留下了深刻美好印记，有助于推广顺化作为遗产之城、文化之城、友好之城与活力之城的形象。



AIMF第107届委员会会议期间的系列活动，进一步肯定了顺化市在法语城市网络中的地位与声望，也为调动国际资源服务可持续发展、遗产保护与提升人民生活质量等目标开启了新的合作机遇。（完）