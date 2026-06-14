越南倡导妇女平等包容地参与国际法律机构

越通社河内 ——周末期间，越南常驻联合国代表团在位于美国纽约的联合国总部主办了题为“妇女在国际法领域中的平等包容地参与：经验教训与解决方案”的国际座谈会。该活动由比利时、哥伦比亚、加拿大、葡萄牙、墨西哥和西班牙常驻代表团、国际法院性别平等工作组和国际法协会美洲分会协调并共同赞助的。



据越通社驻联合国记者报道，来自80多个联合国会员国的代表，各专家、学者、律师、法律顾问和致力于促进性别平等及加强妇女参与国际法律机构的组织和网络代表出席了座谈会。



越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使致开幕词时强调，国际法在维护国际和平与安全、促进可持续发展、保护人权、治理海洋以及巩固国际关系中的法治方面发挥着基础性作用。在这一进程中，妇女的全面、平等和包容性参与不仅是公平问题，也有助于提升国际法律机构、进程和机制的代表性、合法性和运行效率。 杜雄越呼吁继续开展讨论、提高认识，并在基层以及各类论坛上配合实施具体措施，为妇女获得认可、作出切实贡献以及在国际法律进程和机构中发挥引领作用创造便利条件。



座谈会现场。图自越通社

在主旨发言中，联合国助理秘书长、联合国法律事务厅（OLA）副厅长史蒂文·希尔强调，加强妇女在所有相关进程和机构中的全面参与和代表性是联合国秘书长的优先事项之一，该内容已被纳入包括法律事务厅在内的联合国各项程序和运作机制之中。 史蒂文·希尔建议各国继续保障在代表提名、遴选、推荐和选举等各环节中的性别平等与均衡，同时注重对未来一代的投入，为年轻女性今后积极参与多边进程奠定基础。



本次座谈会有助于促进信息共享，提升认知与承诺，确保妇女在国际法的制定、发展与实施过程中拥有更加平等的话语权、作用和机遇。



越南主办此次座谈会进一步体现了该国在促进性别平等、提升妇女在国际事务中的作用做出的承诺，为巩固多边主义、法治和国际法作出了积极贡献。（完）