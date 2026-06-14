☕️越通社新闻下午茶（2026.6.14）

越通社河内——6月14日下午，越南政府总理黎明兴和国会主席陈青敏在国会大厦共同主持各家媒体负责人见面会，纪念越南革命新闻日101周年（1925. 6.21~2026.6.21）。阅读全文
·应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的邀请，越南政府总理黎明兴将率领越南高级代表团出席于6月17日至18日在俄罗斯联邦喀山举行的东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会。值此机会，越南外交部副部长、东盟高官会越南代表团团长邓黄江就黎明兴总理此行意义及相关问题接受了记者的采访。阅读全文
·周末期间，越南常驻联合国代表团在位于美国纽约的联合国总部主办了题为“妇女在国际法领域中的平等包容地参与：经验教训与解决方案”的国际座谈会。阅读全文
·越南希望加强与保加利亚在核能领域，特别是在人力资源培养、科学研究以及运行管理经验分享等方面的合作关系。越南驻保加利亚大使阮氏明月在6月10日至12日于瓦尔纳市举行的“保加利亚核能——国家、地区与全球能源安全”年度国际研讨会上强调了这些内容。阅读全文
·瑞士与越南的合作将建立在新的基础之上。这是瑞士联邦委员会于6月12日发布的信息。根据瑞士的2023~2026年东南亚战略，越南被确定为瑞士在该地区的“优先伙伴国家”。阅读全文
·国际法语城市市长国际协会(AIMF)第107届委员会会议近日在比利时那慕尔市举行，来自世界多个成员地方的代表出席。由顺化市委副书记、市人民委员会主席阮克全率领的顺化市代表团参会。阅读全文
·6月13日晚，2026年顺化国际音乐周在顺化市盛大开幕，是传统与现代艺术、流行音乐与弗拉门戈以及最新国际表演趋势的和谐结合。阅读全文
·6月13日晚，在2026年岘港国际烟花节（DIFF 2026）第三场比赛中，日本与意大利两支代表队以“文化”为主题，为观众献上一场别具情感色彩的演出。表演前后，韩江江面细雨飘落，凉爽的空气更添现场氛围。阅读全文
·芹苴市人民委员会领导近日与新加坡企业代表团举行工作会议，共同探讨进一步加强该市与新加坡经贸投资合作关系的机会。阅读全文
·2026年上半年，胡志明市打击“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕捞工作取得了积极成效。特别是，今年初以来该市未发生渔船因侵犯外国海域而被扣押的现象，为全国落实欧盟委员会（EC）相关建议，尽早解除对越南渔业发出的“黄牌”警告作出贡献。阅读全文
·越通社驻东京记者报道，6月11日至14日，2026年越南商品周在日本埼玉县永旺湖城森购物中心举行。
·高平省自今年4月中旬在驮隆（Tà Lùng）国际口岸试点运行数字口岸平台，并于5月初在茶岭国际口岸启动相关试点工作。该平台旨在推动进出口活动现代化，同时提升边境地区居民和企业应用数字技术的能。阅读全文
·凭借壮丽的自然景观和20个民族丰富多彩的文化资源优势，莱州省正同步推进各项举措，推动旅游业朝着可持续方向发展，并与保护和弘扬传统文化特色紧密结合。当前，莱州省正积极推动发展模式转型，将文化遗产和自然景观优势转化为推动新阶段经济发展的重要资源。阅读全文
·在从法国引进体外受精（IVF）技术近30年后，越南医生首次向曾经向越南传授该技术的法国医院转让辅助生殖技术。阅读全文
·在位于还剑坊的惯灵祠遗址入口处，来自越南各丝绸村的光泽柔和丝绸制品被精心陈列，为这一古老空间增添了清新与生动的气息。越南丝绸发展历史介绍与体验活动有助于弘扬和推广传统丝绸手工艺的价值，同时激发年轻一代在文化遗产基础上的创新活力。
·越通社驻曼谷记者报道，泰国有关部门正对有关超过3600万份公民个人数据被在线出售的指控展开调查。（完）