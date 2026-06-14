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胡志明市加强渔船管理 打击IUU捕捞

凭借所取得的成果及正在大力推进的各项措施，胡志明市全力保持“零违规”目标，即不发生渔船侵犯外国海域，为全国尽早解除欧盟“黄牌”警告、推动渔业可持续发展作出积极贡献。

对于尚不具备出海条件的渔船，胡志明市安装GPS定位设备，以加强停泊位置管理与监控。图自越通社
对于尚不具备出海条件的渔船，胡志明市安装GPS定位设备，以加强停泊位置管理与监控。图自越通社

越通社胡志明市——2026年上半年，胡志明市打击“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕捞工作取得了积极成效。特别是，今年初以来该市未发生渔船因侵犯外国海域而被扣押的现象，为全国落实欧盟委员会（EC）相关建议，尽早解除对越南渔业发出的“黄牌”警告作出贡献。上述信息是在近日由胡志明市人民委员会召开的打击IUU捕捞工作总结会议上公布的。

胡志明市农业与环境局副局长范氏娜透露，目前全市渔船共4445艘，其中从事远洋捕捞作业渔船2197艘，占比近50%。全部渔船信息在国家渔业数据库上完成信息更新。

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胡志明市农业与环境局副局长范氏娜发表讲话。图自越通社

胡志明市取得的一项突出成果是渔船航程监控设备（VMS）失联情况大幅下降。今年年初至6月5日，只有 86艘渔船疑似失联，较2025年同期的254艘下降近70%，体现了渔民的守法意识发生了非常显著的转变。

此外，渔业捕捞许可证发放工作持续得到推进。目前，共有4283艘渔船获得许可证，占登记渔船总数的96.36%。对于尚不具备出海条件的渔船，胡志明市安装GPS定位设备，以加强停泊位置管理与监控。

在加强船队管理的同时，捕捞活动监管及水产品溯源工作也得到严格落实。今年初以来，各渔港和边防检查站通过电子水产溯源系统（eCDT）对15869艘次进出港渔船办理相关手续，经港口装卸的渔获物超过47189吨。

胡志明市人民委员会副主席裴明盛在会议上发表讲话时强调，打击IUU捕捞不是为应对欧盟检查而实施的阶段性任务，而应被视为一项长期、持续的工作。因此，各有关单位主动整改存在问题，同时加大宣传力度，提高渔民守法意识。

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胡志明市人民委员会副主席裴明盛在会议上发表讲话。图自越通社

2026年下半年，胡志明市将继续从渔船出港到进港全过程中加强对渔获物追溯管理工作，确保对整个捕捞过程进行管控。对于违反航程监控规定或涉及IUU捕捞的渔船，胡志明市政府坚决不颁发水产品原产地证书，不允许将水产品进入加工和出口供应链。

此外，胡志明市将加强与海上执法力量，特别是海警和边防部队协同配合，在数据共享、检查、监管和违法处理等方面加强合作。

凭借所取得的成果及正在大力推进的各项措施，胡志明市全力保持“零违规”目标，即不发生渔船侵犯外国海域，为全国尽早解除欧盟“黄牌”警告、推动渔业可持续发展作出积极贡献。（完）

越通社
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打击IUU捕捞

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