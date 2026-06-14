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越南向法国转让辅助生殖技术

在从法国引进体外受精（IVF）技术近30年后，越南医生首次向曾经向越南传授该技术的法国医院转让辅助生殖技术。

胡志明市医药大学副校长兼妇产科学系主任王氏玉兰和美德医院实验室主管黎黄英启与圣约瑟医院代表合影。图自tuoitre.vn
胡志明市医药大学副校长兼妇产科学系主任王氏玉兰和美德医院实验室主管黎黄英启与圣约瑟医院代表合影。图自tuoitre.vn

越通社胡志明市——在从法国引进体外受精（IVF）技术近30年后，越南医生首次向曾经向越南传授该技术的法国医院转让辅助生殖技术。

这一举措不仅具有深厚的医学专业意义，更是越南医学发展史上的重要里程碑，为国内外患者带来更优质的治疗机会。

2026年4月初，胡志明市医药大学副校长兼妇产科学系主任王氏玉兰和美德医院实验室主管黎黄英启程前往法国，在马赛市圣约瑟医院直接向当地医生转让未成熟卵母细胞双相体外成熟培养技术。

圣约瑟医院生物学专家伊莎贝尔·科辛斯基（Isabelle Koscinski）医生分享道，2022年，当她出席在意大利米兰举行的欧洲人类生殖与胚胎学学会（ESHRE）年会时，聆听了越南医生胡孟祥发表关于未成熟卵母细胞双相体外成熟培养技术及临床成果的报告后，她领悟到了一种全新的治疗理念，即减少激素干预，同时仍能最大限度地优化卵母细胞质量。

回到法国后，她研读了所有相关公开发表的学术论文，比对数据并从根本上了解未成熟卵母细胞双相体外成熟培养技术，随后说服医院管理层资助培训费用，让她于2022年10月前往越南实地学习未成熟卵母细胞双相体外成熟培养技术。

然而，将该技术引进并落地法国的过程则跨越了四年，并面临不少挑战。为了启动一项全新技术，法国医生团队几乎必须从零开始构建配套的法律框架，必须获得法国国家药品和保健品安全局和保护研究参与者委员会的批准。另外，法国所有的辅助生殖活动都受到生物医学机构的严格监管。

历经四年的精心筹备，直到2026年4月，前4例采卵手术在圣约瑟医院成功实施，越南医生团队直接参加并提供支持。

伊莎贝尔·科辛斯基强调，越南医生所提供的技术援助是确保该研究项目成功启动的关键核心要素。

未成熟卵母细胞双相体外成熟培养技术是一种无需进行卵巢刺激，即可获取卵母细胞、培育胚胎并建立妊娠的技术。医生可在任何时间段采集未成熟的卵母细胞，将其置于特制的培养液中进行体外培养，在卵母细胞达到成熟阶段后与精子结合进行受精，随后将胚胎移植回子宫内。

该技术通常适用于患有多囊卵巢综合征、对卵巢刺激反应低下或有卵巢刺激禁忌症的女性以及需要在接受癌症治疗前进行生育力保存的患者。

目前，全球有10多个国家采用了这项技术，其中越南是领先的国家之一，并取得了许多杰出的成果。

法国驻胡志明市总领事艾蒂安·拉奈沃森（Etienne Ranaivoson）表示，此次技术转让是法越医疗卫生合作30多年来最鲜明的例证。

他表示，目前已有近3000名越南医生在法国接受过专业培训。他希望两国能尽早签署新的政府间医疗卫生合作协定，更新自1993年以来的合作框架，使其更加契合越南当前情况和需求。（完）

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