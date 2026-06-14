2026年岘港国际烟花节：雨中“烟花盛宴”精彩纷呈

越通社河内 ——6月13日晚，在2026年岘港国际烟花节（DIFF 2026）第三场比赛中，日本与意大利两支代表队以“文化”为主题，为观众献上一场别具情感色彩的演出。表演前后，韩江江面细雨飘落，凉爽的空气更添现场氛围。



日本Tamaya Kitahara Fireworks队与意大利Martarello Group S.L.R队的对决，被许多人视为本届烟花节的“提前上演的决赛”。率先出场的日本队以精巧、和谐且富有诗意的烟花编排，带领观众踏上一段情感之旅。其音乐部分尤为出彩，多次点燃观众热情。除充满日本文化印记的旋律外，日本队还出人意料地播放了越南歌曲《天空广袤之日》。每个乐章都与观众，特别是年轻人，产生强烈共鸣，契合当晚“文化”交融的主题。



如果说日本队以精巧与浪漫征服观众，那么意大利队则以富有电影感的叙事给观众带来无比的惊叹。



意大利队表演主题为“回响未来”，引导观众从欧洲文化遗产的深邃走向当代气息。图自越通社

意大利队表演主题为“回响未来”。演出以《Lacrimosa》等气势恢宏的古典乐开场，逐步引导观众从欧洲文化遗产的深邃走向当代气息。意大利队还巧妙融入越南年轻人中流行的歌曲《遇见挚爱》（See Tình），营造出动人的情感互动时刻。



当晚不仅有烟花比赛，还有精彩的文艺演出。黄垂玲、光豪等知名歌手的参与，令现场气氛热烈高涨。



经过三晚比赛，2026年岘港国际烟花节进一步巩固了其作为区域顶级烟花节、亚洲夏季盛会的地位，无愧于《旅行+休闲》（Travel + Leisure）杂志刚刚评选的“全球最值得体验的9大节日”之一。（完）

2026年岘港国际烟花节正式开幕 2026年5月30日晚，2026年岘港国际烟花节（DIFF 2026）在岘港韩江畔正式开幕。本届烟花节以“岘港——连接地平线”（Da Nang – New Connected Horizons）为主题。开幕之夜的首场比赛以“自然”为主题，由岘港代表队（越南）与中国队同台竞技，为观众奉献精彩纷呈的烟花表演。