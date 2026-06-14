文化

推崇丝绸价值 珍视传统手工艺

在位于还剑坊的惯灵祠遗址入口处，来自越南各丝绸村的光泽柔和丝绸制品被精心陈列，为这一古老空间增添了清新与生动的气息。越南丝绸发展历史介绍与体验活动有助于弘扬和推广传统丝绸手工艺的价值，同时激发年轻一代在文化遗产基础上的创新活力。

国际游客参观越南丝绸制品。图自《新河内报》
国际游客参观越南丝绸制品。图自《新河内报》

越通社河内——在位于还剑坊的惯灵祠遗址入口处，来自越南各丝绸村的光泽柔和丝绸制品被精心陈列，为这一古老空间增添了清新与生动的气息。越南丝绸发展历史介绍与体验活动有助于弘扬和推广传统丝绸手工艺的价值，同时激发年轻一代在文化遗产基础上的创新活力。

这是河内还剑湖与老城区管理委员会举办的“2026年触摸老城区手工艺”系列文化活动之一，活动将持续至6月30日。在古韵悠悠的空间里，公众可以亲身体验传统手工缫丝与织布工序。

在听取导游介绍丝绸制作工艺流程——从栽桑、养蚕、取茧、缫丝到丝织、染色之后，来自河内的游客郑琼芝分享道，“今天的体验让我明白，一匹丝绸是整个辛勤劳动过程的结晶。每一道工序都需要细致与专注。我因此更加自豪，也更加珍视我们的传统手工艺。”

活动期间，游客还可以感受并了解越南多种传统丝绸的独特之处。如宁平省芽舍丝绸以丰富的暗花纹理、柔软质地和不易褪色的特点著称；河内河东坊万福丝绸质地轻薄，织造工艺精细，曾是进献皇室的上等贡品；林同省保禄丝绸纤维较粗但具有天然光泽，是高端时装面料的理想选择。

除了布料、围巾、奥黛等常见的丝绸制品之外，时尚配饰、家居装饰用品等多种创新产品也一并向游客展示，体现出越南丝绸在现代生活中的适应性与创新能力。

通过此次活动，主办方希望讲述遗产故事，将越南丝绸手工艺的价值传播给国内外广大公众。社会企业 Suncraft 创始人、此次活动负责人黄海燕表示，“商业发展领域专家一直鼓励通过新时代的视角与语言介绍手工艺产品和文化与历史故事。越南丝绸因其独特文化受到民众喜爱，也因制作工艺与优良品质给外国游客留下深刻印象。顾客之所以购买产品，是因为我们通过产品传递的文化价值。”

将传统手工艺价值的保护与弘扬故事与在遗产空间中的体验活动相结合，可以被视为使越南手工艺村的产品继续焕发光彩，并在当代生活中确立地位的一种有效方式。（完）

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越通社
#丝绸价值 #传统手工艺 #丝绸 河内市
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