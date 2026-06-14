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越南美食颇受菲律宾食客的喜爱

步入马尼拉大都会医院（Metropolitan Hospital），食客们均为一处充满活力的越南美食空间感到惊喜。这不仅是一个商业故事，而且是一段令海外越南人倍感自豪的创业历程。

菲律宾越南餐饮连锁店店主阮廷和：“在菲律宾生活的10年间，我遭遇了诸多困难，比如新冠肺炎疫情曾导致诸多店铺被迫歇业。在此背景下，我决定调整经营目的，瞄准了菲律宾食客群体，正因如此，我的连锁店才能一路坚守并存活至今。”

菲律宾虽然是潜力巨大的餐饮市场，但对于想要在此立业的外国人而言，挑战是不少的。然而，凭借商业敏感度和不畏艰难的精神，海外越南人在一些极其特殊的空间里找到了机会。

马尼拉“金河粉”餐厅店店主余金凤：“以前我一边上学，一边做线上餐饮，自己做饭并亲自送给客户。后来，我才有机会在医院里开了‘金河粉’餐厅。在菲律宾医院卖的都是快餐，对身体不好，所以我一直希望能向菲律宾人民推广越南美食和风味。”

越南传统食物做法简单且营养丰富，因此深受菲律宾医生及上流社会的青睐。他们的冒险和奉献精神最终赢得了合作伙伴的信任与食客的喜爱。

大都会医院首席运营官兼执行经理 Jason Nien：“我觉得金河粉的食物非常美味。就我个人而言，我也很喜欢越南菜。越南菜健康可口，我认为这对病人、探访人以及这里学校的教职员工来说都是一个不错的选择。他们将有更多的餐饮选择。”

食客 Pocholo：“我觉得这家餐厅的食物非常好吃，带有浓郁的越南特色风味，而且价格也很实惠。我们点了牛肉河粉和越南凉皮卷，因为看起来都非常诱人，也确实很好吃。”

食客 Richard：“我尝试过几家越南餐厅，而这家的饮食最符合我的口味。你们可以试试这个，它叫越式面包。还有这杯越南炼乳咖啡，味道就像传统咖啡与炼乳的完美结合，非常符合我的口味。”

跨越语言、文化以及供应链的重重壁垒，旅居菲律宾越南人正在努力彰显了越南人的本领，且始终对社区怀揣着一份挚诚的仁爱之心。这些经营模式正是连接越菲两国文化和友谊的桥梁，为深化两国增强型战略伙伴关系做出贡献 。（完）

越通社
#菲律宾 #如新冠肺炎疫情 #越南美食
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