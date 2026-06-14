提升农产品质量 开拓更广阔市场

胡志明市川木乡农民范文梅便是其中之一。他拥有20多公顷用于出口的菠萝蜜种植园，十多年来一直坚持采用有机种植方式。尽管有机菠萝蜜的市场价格有时低于传统种植产品，但由于品质稳定，其产品始终受到企业青睐，实现了稳定销售。

胡志明市川木乡农民范文梅：”收购企业反馈说，我们的菠萝蜜完全符合标准，不含任何有害物质。经过检测达标后，他们还为我们发放了种植区代码。

尽管有机农业带来的效益日益显现，但转型过程仍面临不少困难。

胡志明市川木乡农民协会主席阮氏娥: “部分农户仍沿用传统种植方式，长期如此容易导致土壤退化、农作物病害增多。而采用有机肥料不仅更加持久稳定，也有利于生态环境保护。因此，必须转变生产方式，推动农业向更加可持续、更高效的方向发展。”

除了观念问题外，生产经营规模分散也是制约农产品出口的重要因素之一。为了提升出口农产品质量，需要从生产管理、检验检疫到品牌建设等多个环节协同发力。其中，严格建立和管理种植区代码及包装加工场代码等对于保障产品质量和实现全程可追溯至关重要。

越南农业与环境部副部长黄忠：“企业和农户必须严格按照规定申请种植区代码和包装代码，以满足要求。同时，包装也十分重要，不仅要美观，更要有利于水果保鲜、保持良好外观，从而提升产品品牌价值。农业与环境部将继续与各地携手推进相关工作。

当前，无论是国际市场还是国内市场，对农产品质量标准和可持续发展的要求都越来越严格。从传统生产模式向高标准生产模式转型，已不再是一种选择了，而成为必然要求。

胡志明市这一模式的实践表明，只要农民转变生产思维，加强与企业合作，并严格遵守技术标准，完全可以提升越南农产品的附加值，进一步打开国际市场，赢得更多高端市场的认可。（完）