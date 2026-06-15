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助力越南创新创业企业提升国际竞争力

根据StartupBlink发布的《2026年创业生态系统指数报告》，越南在全球排名第50位，较上一年上升5位，是有史以来的最高排名。

在岘港市举行的无人机技术研讨会上展示的无人机设备陈列空间。图自越通社
在岘港市举行的无人机技术研讨会上展示的无人机设备陈列空间。图自越通社

越通社河内——越南在全球创业版图上正取得令人瞩目的进展。根据StartupBlink发布的《2026年创业生态系统指数报告》，越南在全球排名第50位，较上一年上升5位，是有史以来的最高排名。这一结果反映了越南国内创新创业生态系统日益清晰的发展态势，同时表明按照越共中央政治局第57-NQ/TW号决议精神正在大力实施的科技、创新及数字化转型促进政策已初步显现成效。

打造足以在全球竞争的企业生态系统

岘港正崛起成为最具活力的创新创业中心之一。

据岘港市科学技术局副局长范氏玉娟介绍，该市将科技与创新确定为服务社会经济发展的战略突破口之一。多年来，岘港集中发展半导体技术、数字化转型和智慧城市等关键领域。

范氏玉娟表示，该市正在实施“岘港——创新城市”提案、高科技人力资源发展计划和智慧城市建设项目，旨在为创新活动创造有利环境。目前，岘港拥有3个创业扶持中心、12个孵化器、3个创客空间、8个共享办公空间、6个投资基金、10个创业俱乐部、20个教育机构及约200家创新创业企业。

据岘港创新创业扶持中心主任阮曰全介绍，该提案的目标是将岘港建设成为具有国际水准的创业和创新中心；加强政府、学校和企业之间的联动，以掌握核心技术，发展高科技产品。

2024年，岘港首次跻身全球创业生态系统1000强。到2026年，该市已跃升至全球第554位，仅用两年时间排名上升了342位。

源于远大抱负的创业

根据StartupBlink发布的《2026年创业生态系统指数报告》数据，越南属于全球排名第21至第50位国家中增长突出的国家。

不仅在国家层面，越南各大创新中心也取得了显著进展。首都河内、胡志明市、岘港、海防也出现在全球创业生态系统1000强名单中。其中，胡志明市首次进入全球创业生态系统100强，上升12位，排名全球第98位。

一个重要里程碑是越南国会通过了2025年《科技与创新法》。这是“战略技术”和“战略技术产品”概念首次被法律化。

根据落实第57-NQ/TW号决议的计划，越南设定了将初创企业数量增加30%的目标；形成30至50家从研究机构和大学衍生出来的企业；在河内、岘港和胡志明市建设至少三个创新和创业中心。

据越南政府副总理阮文胜表示，越南正进入一个充满科技、数字化转型、人工智能和国际一体化机遇的新发展阶段。在此背景下，年轻企业家是创造就业和物质财富的力量，也是将新想法转化为新产品、新技术、新社会价值的先锋。

阮文胜建议各单位通过构建资本、治理和技术咨询网络，与初创企业长期同行。他强调，“没有创新就难以快速发展，没有良好的治理就难以走远，而没有廉洁就难以可持续地发展”。（完）

越通社
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