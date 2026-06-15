越南设定到2030年数字经济占GDP比重达30%的目标

越通社河内——越南政府副总理胡国勇签署了第1033/QĐ-TTg号决定，批准《2026-2030年阶段数字经济和数字社会发展计划》。



该计划的目标是建设一个基于数字平台、数据和人工智能的活跃数字经济；逐步形成新的生产方式，促进增长模式创新，提高劳动生产率，实现绿色和可持续发展。同时，建设文明、安全和包容的数字社会，确保全体人民都能接触和享受到科技及数字化转型的成果，提高人民生活质量和幸福感。



关于数字经济，该计划力争实现数字经济增加值占国内生产总值（GDP）的比重达到约30%；支持至少50万家中小企业进行数字化转型；至少拥有5家达到先进国家水平的数字技术企业；开发、推广并投入使用至少5个数据交易平台。无现金支付价值达到GDP的30倍。科学、技术、工程和数学（STEM）领域的高等教育培养规模占比达到40%。



关于数字社会，力争使光纤宽带互联网（速度1Gb/s）接入家庭的比例达到100%。



5G移动宽带网络最低速度达到100 Mb/s，覆盖99%的人口；100%的14岁以上越南公民拥有电子身份标识和账户；15岁以上人口持有银行或其他许可机构交易账户的比例达到95%；18岁以上人口拥有个人数字签名或电子签名的比例超过70%；为至少1000万人次的劳动适龄人口提供基本数字能力培训、培养和提升。（完）

越通社