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越南驻俄大使邓明魁：黎明兴总理即将对俄罗斯的访问具有重要意义

越南驻俄罗斯特命全权大使邓明魁：“此访意义重大。首先，这将是黎明兴首次以总理身份出席东盟—俄罗斯关系纪念峰会。过去35年，特别是自2018年双方建立战略伙伴关系以来，东盟-俄罗斯关系取得了积极进展。

越南政府总理黎明兴将于6月16日至18日率领越南高级代表团出席在俄罗斯联邦喀山举行的东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会并开展双边活动。访问前夕，越通社驻莫斯科记者就此访的重大意义和期待对越南驻俄罗斯特命全权大使邓明魁进行了采访。

对黎明兴总理此次访问的意义进行评价，邓明魁大使表示：

越南驻俄罗斯特命全权大使邓明魁：“此访意义重大。首先，这将是黎明兴首次以总理身份出席东盟—俄罗斯关系纪念峰会。过去35年，特别是自2018年双方建立战略伙伴关系以来，东盟-俄罗斯关系取得了积极进展。越南还为促进东盟-俄罗斯关系作出了最积极贡献，使双方关系成为大国与整个组织之间关系的典范，为维护地区和世界和平、稳定事业作出贡献。”

在此次访问期间，越南政府总理黎明兴与俄罗斯总统普京的会晤将重点就两国合作中的重大议题交换意见。可以看到，今年前六个月，越俄关系保持着十分积极的发展势头。值得关注的是，两国之间拥有高度的政治互信，这一点通过双方高层领导人频繁互访得到了充分体现。

越南驻俄罗斯特命全权大使邓明魁：“近年来，两国国防安全合作积极发展，特别是已扩展到海洋领域。石油天然气和能源合作作为越俄合作的重要支柱之一，正持续得到推进。特别是，两国签署关于建设宁顺一号核电站的政府间协议，为越俄能源合作以及科技合作开启了新阶段，同时也为未来经济发展和核工业建设带来了广阔前景。在旅游方面，2026年前5个月赴越俄罗斯游客达61.8万人次，比2025年同期增长194%，预计全年可能超过100万人次。俄罗斯目前是越南在欧洲最大的旅游客源市场，在全球排名第三，仅次于中国和韩国。”

总体来看，越俄关系具备进一步深化和提升的必要基础与有利条件，能够更好满足双方的发展愿望。这些基础包括两国领导人推动双边关系发展的政治意愿、在诸多问题上的共识以及对越俄关系未来发展的长远战略视野；也包括深厚的传统友谊，以及70多年来双方合作所取得的丰硕成果。

邓明魁对此充满期待和信心。他表示相信越南政府总理黎明兴即将对俄罗斯进行的访问，特别是黎明兴与普京总统的会晤将取得诸多务实成果，为推动两国关系在各领域，尤其是在双方共同关注的重点领域实现更加强劲、稳固和富有成效的发展作出重要贡献。（完）

越通社
#俄罗斯 #普京
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