社会

为少数民族有威望人士提供100%医疗保险卡资助

安江省民族与宗教厅厅长名福表示，该省人民议会已颁布2026年5月21日第08/2026/NQ-HĐND号决议，规定为省内不属于国家预算已为其缴纳和资助缴纳医疗保险对象的少数民族有威望人士提供医疗保险缴费资助标准。

安江省人民委员会副主席黎文福在安江省占族伊斯兰同胞的Roya Haji节之际，探望慰问占族同胞中的德高望重者和有威望人士。图自越通社
安江省人民委员会副主席黎文福在安江省占族伊斯兰同胞的Roya Haji节之际，探望慰问占族同胞中的德高望重者和有威望人士。图自越通社

越通社安江省——安江省民族与宗教厅厅长名福表示，该省人民议会已颁布2026年5月21日第08/2026/NQ-HĐND号决议，规定为省内不属于国家预算已为其缴纳和资助缴纳医疗保险对象的少数民族有威望人士提供医疗保险缴费资助标准。

据此，自2026年6月1日起，经推选并由主管部门批准的省内少数民族有威望人士，将获得100%的医疗保险缴费资助。如果一人同时符合多项政策资助条件，则适用资助标准最高的政策。

安江省民族与宗教厅厅长名福认为，为省内少数民族有威望人士提供100%医疗保险卡资助，体现了党和国家对社区中特别是少数民族地区有威望人士的关怀。及时落实该决议不仅有助于省内少数民族有威望人士安心就医，减轻生病时的经济负担，而且有助于实现全民医疗保险覆盖的目标，有效实施少数民族地区经济社会发展国家目标计划。

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林端先生（左三）是安江省河仙坊高棉族同胞中有威望的人士，他与职能部门人员一同直接到每户居民家中，向当地高棉族同胞宣传关于预防犯罪的规定。图自越通社

多年来，党和国家各项优先方针政策已帮助省内少数民族同胞的物质和精神生活逐步得到改善。社区中有威望人士积极参与宣传动员，号召居住地同胞落实好各项自治运动、新农村建设和维护祖国安全，从而为构建牢固的“人民安全阵势”、遏制犯罪、巩固全民大团结贡献力量。

在实施行政地界变更和两级地方政府模式后，经核查，安江省全省尚有454名有威望人士未获得国家医疗保险缴费资助。其中，高棉族同胞中有316人，占族同胞中有9人，华族同胞中有30人，京族同胞中有99人。安江省民族与宗教厅正与社会保险机构及相关单位密切配合，及时为经推选的少数民族有威望人士发放医疗保险卡，以确保所有对象的权益。（完）

越通社
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