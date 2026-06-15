越共中央对外工作与融入国际事务指导委员会成立

越通社河内——越共中央政治局日前签发了关于成立中央对外工作与融入国际事务指导委员会（以下简称指委会）的第198-QĐ/TW号决定。指委会由37名委员组成，越共中央总书记、国家主席苏林担任主任，越共中央政治局委员、政府总理黎明兴担任常务副主任。
指委会副主任由越共中央政治局委员、国会主席陈青敏，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀担任。
指委会委员由越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长郑文决，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长黎明智，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任陈士青等组成。
指委会的职能、任务、权限、工作制度以及工作关系均按照越共中央政治局的相关规定执行。（完）
加强银行业在国际金融中心的业务布局
随着众多银行同步制定入驻计划，商业银行参与越南国际金融中心（VIFC）的浪潮正呈现出明显的增长态势。此举不仅旨在利用各项特有的优惠机制，还助力于在深度融入国际背景下扩大业务范围、吸引外资并提升竞争力。