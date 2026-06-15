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越共中央对外工作与融入国际事务指导委员会成立

越共中央政治局日前签发了关于成立中央对外工作与融入国际事务指导委员会（以下简称指委会）的第198-QĐ/TW号决定。指委会由37名委员组成，越共中央总书记、国家主席苏林担任主任，越共中央政治局委员、政府总理黎明兴担任常务副主任。

越共中央总书记、国家主席苏林担任指委会主任。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林担任指委会主任。图自越通社

越通社河内——越共中央政治局日前签发了关于成立中央对外工作与融入国际事务指导委员会（以下简称指委会）的第198-QĐ/TW号决定。指委会由37名委员组成，越共中央总书记、国家主席苏林担任主任，越共中央政治局委员、政府总理黎明兴担任常务副主任。

指委会副主任由越共中央政治局委员、国会主席陈青敏，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀担任。

指委会委员由越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长郑文决，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长黎明智，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任陈士青等组成。

指委会的职能、任务、权限、工作制度以及工作关系均按照越共中央政治局的相关规定执行。（完）

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越通社
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体制机制与法律突破口

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