时政

越共中央总书记、国家主席苏林：建设现代化、主动化、专业化、高效化的党的思想工作

思想工作必须成为数字时代越南共产党的重要执政能力，为巩固党的思想基础、增强人民信心、凝聚社会共识、服务国家发展作出贡献。这是越共中央总书记、国家主席苏林6月15日下午在与越共中央宣教与民运部就《数字化转型背景下党的思想工作战略》方案举行工作会议时强调的要求。

Lê Thị Thúy Hà
越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话 图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话 图自越通社

越通社河内——思想工作必须成为数字时代越南共产党的重要执政能力，为巩固党的思想基础、增强人民信心、凝聚社会共识、服务国家发展作出贡献。这是越共中央总书记、国家主席苏林6月15日下午在与越共中央宣教与民运部就《数字化转型背景下党的思想工作战略》方案举行工作会议时强调的要求。

苏林指出，制定数字化转型背景下党的思想工作战略，是一项客观、紧迫且具有长远意义的任务。总体目标是推动党的思想工作朝着现代化、主动化、专业化、高效化方向发展，在坚实的政治基础、统一的数字数据体系、现代政治传播体系以及具备政治定力、理论素养和数字能力的干部队伍支撑下，实现协调高效运行。

苏林要求，方案必须充分体现思想工作理念和实施方式的深刻转变，重点围绕提升社会信任、推进现代政治传播、加强对话与说服、依托数据掌握形势、强化前瞻预测、预警和超前引导等目标展开。同时，要避免将思想工作简单技术化，因为技术、数据和人工智能只是辅助工具，不能取代党员干部的政治本领、理论基础、革命道德和思想引导能力。

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lam-viec-voi-ban-tuyen-giao-va-dan-van-trung-uong-8827656.jpg
会议场景 图自越通社


关于贯穿始终的工作方针，苏林强调要明确树立“主动——敏锐——善于说服——注重实效”的精神。其中，“主动”是准确掌握形势、科学预测趋势，避免陷入被动和措手不及局面；“敏锐”是坚定维护党的思想基础，坚决斗争反对错误观点和有害信息；“善于说服”是加强对话沟通，倾听民意，凝聚社会共识；“注重实效”是确保各项任务都有具体成果、明确责任主体，并切实推动认识和行动的转变。

苏林还强调了四项重要指导原则：一是坚持党的思想基础，同时大力创新思想工作方式；二是将思想工作置于党的领导和执政能力建设总体布局之中；三是坚持“建设”与“斗争”并重，以“建设”为根本；四是以数据、预测和预警能力为基础支撑，同时坚持以人为本，以干部为关键，以人民为主体，共同参与维护党的思想基础。



关于重点任务，苏林要求在全党统一对新形势下思想工作重要作用的认识；建设服务领导和决策的数字数据生态体系；提升分析研判、预测预警能力；推动政治传播更加贴近群众、更具说服力；加强网络空间党的思想基础保护工作；充分发挥新闻媒体、知识分子、文艺工作者、社会知名人士以及广大人民群众在传播正能量信息中的作用。

特别是，苏林强调要实现从单向宣传向政策解读、社会对话和凝聚共识转变；从“讲自己想讲的话”转向“回答人民关心的问题”。权威信息发布必须做到准确、及时、精准、通俗易懂，并具有广泛传播力和影响力。

与此同时，要推动政治理论和各项决议学习走深走实，与实际工作和具体行动紧密结合；建设一支具备数字能力、政治本领和示范带头作用的思想工作干部队伍；完善制度体系、协同机制和评价机制，以人民认知、社会行动和社会信任的实际变化作为衡量工作成效的重要标准。

苏林要求越共中央宣教与民运部本着“站位高、任务明、可实施、可量化、可问责”的精神，抓紧完善方案，尽快向越共中央政治局报告审议并作出决定。（完）


Lê Thị Thúy Hà
越通社
#苏林 #越共中央总书记 #越南国家主席 #党的思想工作 #数字化转型 #思想工作战略 #政治传播 #社会共识 #党的思想基础 #数字数据生态 #人工智能 #网络空间治理 #越共中央宣教与民运部 #越南共产党 #执政能力建设
关注 VietnamPlus

数字化转型

相关新闻

越共中央委员、党委书记、中央宣传与民运部常务副部长赖春门就新纪元中的政治思想工作问题作发言。图自越通社

越共十四次大：新时代党的政治、思想工作的使命与方向

继续越南共产党第十四次全国代表大会议程，1月21日上午，与会代表围绕多项重要议题展开讨论。中央宣教与民运部提交的题为《新时代的政治、思想工作》的书面发言指出，政治、思想工作是党的最重要工作之一，对革命事业的成败具有决定性意义。

更多

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话 图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林：从“教育管理”转向“教育发展治理”思维

6月15日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央驻地与教育培训部门举行工作会议，听取2026—2027学年开学准备情况及越共中央政治局《关于实现教育培训突破性发展的第71号决议》（71-NQ/TW）落实情况的汇报。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦绣，以及政治局委员、书记处书记、党中央委员和党务机关、政府、国会有关领导出席会议。

工作人员在胡志明市公共行政服务中心大厅内帮助市民办理行政手续。图自越通社

削减逾3400项行政手续和经营条件

截至2026年5月底，全国共有5596项行政手续；其中部级实施1595项，占28.5%；省级实施2950项，占52.7%；乡级实施937项，占16.8%。此外，越南驻外代表机构、医院和学校等其他机构实施114项，占2%。

胡志明市一角。图自越通社

驳斥歪曲“民族奋发图强纪元”论调的证据

“民族奋发图强纪元”是一个新的战略概念，标志着越南现代发展史上的重要转折点。这不仅是一个政治目标，也是一个具有时代意义的抱负，通过从越共十三大至十四大的战略方向得到清晰勾勒。

越南政府总理黎明兴于2026年5月会见俄罗斯联邦驻越南大使根纳季·别兹杰特科。图自越通社

越南——推动东盟与俄罗斯关系的“桥梁”

应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京邀请，越南政府总理黎明兴将于2026年6月16日至18日率领越南高级代表团出席在俄罗斯联邦喀山举行的东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会，并开展双边活动。这是黎明兴在新职务上对俄罗斯联邦进行的首次出访，体现了越南对东盟—俄罗斯战略伙伴关系的重视。此访有助于发挥越南的“桥梁”作用，为东盟—俄罗斯关系注入新的动力。

越共中央总书记、国家主席苏林担任指委会主任。图自越通社

越共中央对外工作与融入国际事务指导委员会成立

越共中央政治局日前签发了关于成立中央对外工作与融入国际事务指导委员会（以下简称指委会）的第198-QĐ/TW号决定。指委会由37名委员组成，越共中央总书记、国家主席苏林担任主任，越共中央政治局委员、政府总理黎明兴担任常务副主任。

越南政府总理黎明兴在河内与中国国务院总理李强通电话。图自越通社

越南政府总理黎明兴与中国国务院总理李强通电话

6月15日，越南政府总理黎明兴在河内与中国国务院总理李强通电话。两国总理高度评价两党两国关系近期取得的积极进展，特别是在抓紧制定、及时贯彻落实两党、两国最高领导人重要共识的行动计划方面。

首都河内的一角。图自越通社

📝时评：民主与幸福——构建信任的核心价值

在新的发展时代，社会主义乡坊的评估标准不仅在于现代化的基础设施体系或经济增长数字，还体现在人民的信任、满意度以及生活质量上。这意味着，一切决策都必须向往人民、源于人民并服务人民；让人民知情、参与讨论、投身实践、进行监督并享受发展成果。当基层的民主与幸福受到重视时，它将成为衡量基层政府治理效能与力量最准确的尺标。

越南政府总理和国会主席与各家媒体负责人会面。图自越通社

越南政府总理和国会主席与各家媒体负责人会面

国会主席陈青敏明确指出，新闻工作者始终是思想文化阵线的战士，要坚定不移与消极现象作斗争，维护正确导向，推广好人好事；新闻工作者不断提升队伍的政治素养、责任意识、专业能力和职业道德。

参加国际法语城市市长国际协会(AIMF)第107届委员会会议的代表们合影。图自越通社

顺化向法语国家传播遗产价值

国际法语城市市长国际协会(AIMF)第107届委员会会议近日在比利时那慕尔市举行，来自世界多个成员地方的代表出席。由顺化市委副书记、市人民委员会主席阮克全率领的顺化市代表团参会。

越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使主持座谈会。图自越通社

越南倡导妇女平等包容地参与国际法律机构

杜雄越呼吁继续开展讨论、提高认识，并在基层以及各类论坛上配合实施具体措施，为妇女获得认可、作出切实贡献以及在国际法律进程和机构中发挥引领作用创造便利条件。

越南外交部副部长、东盟高官会越南代表团团长邓黄江。图自越通社

东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会：发挥桥梁作用，推动务实合作

应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的邀请，越南政府总理黎明兴将率领越南高级代表团出席于6月17日至18日在俄罗斯联邦喀山举行的东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会。值此机会，越南外交部副部长、东盟高官会越南代表团团长邓黄江就黎明兴总理此行意义及相关问题接受了记者的采访。

越南驻俄罗斯特命全权大使邓明魁。图自越通社

推动越俄双边合作的坚实支撑

越南政府总理黎明兴将于6月16日至18日率领越南高级代表团出席在俄罗斯联邦喀山举行的东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会并开展双边活动。访问前夕，越通社驻莫斯科记者就此访的重大意义和期待对越南驻俄罗斯特命全权大使邓明魁进行了采访。