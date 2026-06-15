越共中央总书记、国家主席苏林：建设现代化、主动化、专业化、高效化的党的思想工作

越通社河内——思想工作必须成为数字时代越南共产党的重要执政能力，为巩固党的思想基础、增强人民信心、凝聚社会共识、服务国家发展作出贡献。这是越共中央总书记、国家主席苏林6月15日下午在与越共中央宣教与民运部就《数字化转型背景下党的思想工作战略》方案举行工作会议时强调的要求。



苏林指出，制定数字化转型背景下党的思想工作战略，是一项客观、紧迫且具有长远意义的任务。总体目标是推动党的思想工作朝着现代化、主动化、专业化、高效化方向发展，在坚实的政治基础、统一的数字数据体系、现代政治传播体系以及具备政治定力、理论素养和数字能力的干部队伍支撑下，实现协调高效运行。



苏林要求，方案必须充分体现思想工作理念和实施方式的深刻转变，重点围绕提升社会信任、推进现代政治传播、加强对话与说服、依托数据掌握形势、强化前瞻预测、预警和超前引导等目标展开。同时，要避免将思想工作简单技术化，因为技术、数据和人工智能只是辅助工具，不能取代党员干部的政治本领、理论基础、革命道德和思想引导能力。





会议场景 图自越通社



关于贯穿始终的工作方针，苏林强调要明确树立“主动——敏锐——善于说服——注重实效”的精神。其中，“主动”是准确掌握形势、科学预测趋势，避免陷入被动和措手不及局面；“敏锐”是坚定维护党的思想基础，坚决斗争反对错误观点和有害信息；“善于说服”是加强对话沟通，倾听民意，凝聚社会共识；“注重实效”是确保各项任务都有具体成果、明确责任主体，并切实推动认识和行动的转变。



苏林还强调了四项重要指导原则：一是坚持党的思想基础，同时大力创新思想工作方式；二是将思想工作置于党的领导和执政能力建设总体布局之中；三是坚持“建设”与“斗争”并重，以“建设”为根本；四是以数据、预测和预警能力为基础支撑，同时坚持以人为本，以干部为关键，以人民为主体，共同参与维护党的思想基础。







关于重点任务，苏林要求在全党统一对新形势下思想工作重要作用的认识；建设服务领导和决策的数字数据生态体系；提升分析研判、预测预警能力；推动政治传播更加贴近群众、更具说服力；加强网络空间党的思想基础保护工作；充分发挥新闻媒体、知识分子、文艺工作者、社会知名人士以及广大人民群众在传播正能量信息中的作用。



特别是，苏林强调要实现从单向宣传向政策解读、社会对话和凝聚共识转变；从“讲自己想讲的话”转向“回答人民关心的问题”。权威信息发布必须做到准确、及时、精准、通俗易懂，并具有广泛传播力和影响力。



与此同时，要推动政治理论和各项决议学习走深走实，与实际工作和具体行动紧密结合；建设一支具备数字能力、政治本领和示范带头作用的思想工作干部队伍；完善制度体系、协同机制和评价机制，以人民认知、社会行动和社会信任的实际变化作为衡量工作成效的重要标准。



苏林要求越共中央宣教与民运部本着“站位高、任务明、可实施、可量化、可问责”的精神，抓紧完善方案，尽快向越共中央政治局报告审议并作出决定。（完）







Lê Thị Thúy Hà