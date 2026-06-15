越南将对76个简短优质“.vn”域名进行第二轮拍卖

越通社河内——据越南科学技术部互联网中心消息，6月25日至26日，将有76个“.vn”域名下由两个字符组成的二级域名通过线上方式被公开拍卖使用权。这是2026年第二轮简短优质且具有较高价值域名的拍卖活动。



此前，5月20日，科学技术部已批准第二轮拍卖域名名单。这些域名具有长度短、数量有限、辨识度高等特点，在品牌打造、商业运营以及提升互联网在线影响力方面具有较高价值。本轮拍卖中包括多个引人关注的域名，如：ab.vn、dr.vn、ic.vn、9x.vn、ny.vn、hi.vn、ok.vn、fu.vn、mb.vn、ot.vn、vv.vn、ak.vn等，以及多种字母与数字组合并具有较高品牌识别度的域名。



各场拍卖活动将以公开、透明方式进行，每个域名起拍价为1000万越盾（折合人民币2500元）。符合相关法律法规条件的个人、组织和企业均可通过越南合伙拍卖公司在线拍卖系统报名参与。



在完成拍卖并履行相关财务义务后，中标者将按照越南有关电信与互联网法律的规定，办理域名注册使用手续。



推进国家域名“.vn”使用权拍卖活动是提升国家互联网资源开发利用效率的重要举措之一，为公平获取高价值域名创造条件，同时推动数字经济、数字社会发展并在数字环境中打造越南品牌。



有意参与的个人、组织和企业可通过国家“.vn”域名拍卖信息门户网站（https://daugiatenmien.gov.vn/）以及越南合伙拍卖公司在线拍卖系统查询拍卖域名名单、拍卖时间、拍卖规则及参与条件，并报名登记。（完）

越通社