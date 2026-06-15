6月15日越南约1800万手机用户被单向停机

越通社河内——根据第08/2026/TT-BKHCN号通知规定，自6月15日起，各家运营商将对未进行实名登记的用户进行单向停机。这是按照国家管理机构规定管理用户的第一步，用户仍有时间完成实名登记以恢复全部服务。



据各运营商初步统计，截至6月15日上午，已有超过9300万个号码进行了实名认证，共有超过200万个号码仍然是未实名号码，还有约1800万个尚未确认使用状态的号码将在6月15日被限制拨打电话和发送短信，以要求其完成状态确认。



仅Vinaphone和Viettel两家运营商，就有超过800万用户被限制拨打电话和发送短信。VNPT代表透露，自5月15日9时起，Vinaphone已对近300万需要重新实名认证但未完成手续的用户正式实施单向停机（可接听，但无法拨出和发送短信）。与此同时，Viettel自零时起对超过500万用户实施了单向停机。用户成功完成信息核实后，服务将立即恢复。



自单向停机起60天内仍未进行实名认证的，用户将继续被双向停机。



对于非实名的200万个号码将有5天时间重新进行实名认证。逾期未按规定办理的，用户将被单向停机，60天后将被双向停机。



如果在双向停机后5天内未完成实名认证，电话号码将被收回，提供和使用电信服务的合同将按规定终止。



在2023年用户调查中，有600万手机用户被各运营商收回号码并停止提供服务。今年的调查为建立“干净”的用户数据库奠定重要基础。（完）

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