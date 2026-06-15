环保

河内市启动一环路低排放区建设

6月15日下午，在第十七届河内市人民议会第四次专题会议上，河内市人民议会通过了关于“河内市一环内低排放区”提案决议，旨在控制交通运输领域排放，改善空气质量，并推动向绿色交通方式转型。

会议现场。图自越通社
会议现场。图自越通社

越通社河内——6月15日下午，在第十七届河内市人民议会第四次专题会议上，河内市人民议会通过了关于“河内市一环内低排放区”提案决议，旨在控制交通运输领域排放，改善空气质量，并推动向绿色交通方式转型。

根据决议，低排放区在河内市一环路范围内实施，包括9个坊：还剑、南门、巴亭、讲武、玉河、西湖、坞椰市（Ô Chợ Dừa）、二征夫人和文庙-国子监。这是人口密度高、交通流量大、面临空气污染压力大的中心区域。

河内市人民委员会的报告显示，交通运输是造成河内空气污染的主要来源之一。2023-2025年的研究表明，交通排放对全市PM2.5粉尘的贡献率约为25%；如果只计算城市内部排放源，这一比例高达59%。

市人民议会责成市人民委员会组织实施该提案，确保高效、节约、符合实际；同时经常核查、评估实施结果，及时调整职权范围内的内容，并在最近的会议上向市人民议会报告。

根据市人民议会科技与环境委员会的审查报告，设立低排放区符合2026年《首都法》及现行环保规定。该市预计自2026年7月1日起在一环路范围内的一些区域进行试点，意在减排、改善空气质量和保护公众健康。

该提案将按照与公共交通发展、绿色交通基础设施、充电站系统、换乘停车场、监控技术应用以及支持民众转向清洁能源交通工具相结合的路线图实施。河内市还动员预算和社会化资源，与交通、环境、绿色转型和数字化转型等计划相结合。

“河内市一环内低排放区”提案获批有望减少交通车辆排放，提高首都中心区域的空气质量，并为今后推广这一模式奠定基础。（完）

2026年5月越南CPI指数环比上涨0.29%。图自越通社

2026年5月越南CPI指数环比上涨0.29%

与上月相比，2026年5月居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.29%。在11大类主要商品和服务中，有10类价格上涨，仅餐饮及餐饮服务类价格指数出现下降。

越通社
#Biến đổi khí hậu #BĐKH #河内市 #人民议会 #河内市一环内低排放区 越南
关注 VietnamPlus

越南—新纪元

相关新闻

附图。图自越通社

越中环境污染治理技术合作潜力巨大

广东省广州市环境保护局负责人郑则文在接受越通社驻中国记者采访时表示，越中两国可进一步推进在废气、废水、噪声、固体废物及危险废物等污染治理技术方面的合作，以减少对生态系统的负面影响，加强生物多样性保护，促进人与自然和谐共处。

“善待沙芹”项目团队在广义省平山县平盛乡沙芹海口收集塑料垃圾。（图：越通社）

越南祖国阵线中央委员会主席团呼吁全民携手保护环境

越南祖国阵线中央委员会主席团日前向全国同胞、干部、战士以及各机关、单位、企业、组织和个人发出倡议，号召积极响应“全民携手保护环境，共建绿色、清洁、美丽越南”竞赛运动，全国动员、全民行动，切实推动生态环境保护和可持续发展。

更多

“保加利亚核能——国家、地区与全球能源安全”年度国际研讨会6月10日至12日在瓦尔纳市举行。图自越通社

越南与保加利亚促进核能领域合作

越南在推进核电计划过程中坚持审慎和负责任精神，严格遵守关于核安全及不扩散核武器等国际标准；优先研究和选择经验证的先进技术，同时注重完善体制机制、发展人力资源并提升国家管理能力。

珍稀的斑嘴鹈鹕时隔6年再次现身同塔省鸟栖国家公园。越通社发

保护野生动物工作取得积极成效

多年来，越南生物多样性丧失问题日益严峻。曾经栖息着数千种鸟类、包括众多被列入《世界濒危物种红色名录》的珍稀鸟类的田地、森林和湿地不断从自然环境中消失。

广治省职能部门连续接收濒危野生动物。图自越通社

广治省救护5只濒危野生动物

民众自愿上交野生动物不仅有助于遏制非法饲养和交易行为，也为这些动物获得救护并重返大自然创造了条件。社区的积极行动与有关部门的密切配合，正为提升风芽—格邦国家公园生物多样性保护成效和自然资源保护水平作出贡献。

职能力量接收由人民移交的猴子。图自越通社

社区携手共护野生动物

2026年前5月，嘉莱省的昆卡京（Kon Ka Kinh）国家公园累计接收并成功救护近100只珍稀濒危野生动物个体，包括爪哇穿山甲、倭蜂猴、猕猴亚、豚尾猴、黄颊长臂猿、野猫、南亚陆龟、水巨蜥等。

将海洋经济确立为战略支柱之一，岘港正致力于打造一个具有国际影响力的海洋超级城市。图自越通社

21世纪海洋强国的形态

越共中央总书记、国家主席苏林6月8日在关于总结有关越南海洋经济可持续发展战略的第36-NQ/TW号决议的中央指导委员会常务会议上强调，必须明确“21世纪海洋强国形态”。提出的问题不仅是要加大海洋资源开发力度，更重要的是要以更加智慧、更加绿色、更加可持续的方式推动海洋经济发展，使海洋真正成为国家的生存空间、主权空间和战略发展空间。

103号医院CT1公寓大楼内已安装VinFast电动汽车充电站，随时满足居民的需求。图自越通社

充电桩基础设施：促进越南电动车市场发展的动力

在下一阶段，电动车市场的发展速度最大限度依赖于充电基础设施的完善能力、扶持政策的同步性以及国家能源系统的准备就绪程度。建设遍布各处、安全且便捷的公共充电网络将是树立消费者信心的重要因素，同时为加快未来几年越南绿色交通转型进度铺平道路。

栖息于云龙湿地自然保护区的德氏乌叶猴。图片来源：越通社

千年“珍宝”迈向世界遗产：古都中的原生态自然遗产

面积达1.1万公顷的云龙-金榜-三祝德氏乌叶猴文化生态景观区，堪称一座保存着更新世（约260万年前开始）地质演化印记的“活态博物馆”，同时也是极度濒危的越南特有灵长类动物——德氏乌叶猴最后的重要栖息地。

“全民携手保护环境，共建绿色、清洁、美丽越南”运动发起 图自越通社

携手建设绿色越南

响应世界环境日（6月5日）、世界海洋日（6月8日）、2026年环境行动月及越南海洋与海岛周，越南农业与环境部6日上午在乂安省省会同越南祖国阵线中央委员会、乂安省人民委员会举行全国启动仪式，正式发起“全民携手保护环境，共建绿色、清洁、美丽越南”运动。

越南绿色与智能出行股份公司在印度举行Green SM Limo服务启动仪式。图自越通社

越南正式在印度推出电动出租车服务

通过进入印度市场，Green SM不仅希望为当地居民提供安全、可靠、优质的出行选择，也希望为本地司机创造更多就业和职业发展机会。公司承诺与当地合作伙伴及社区携手共进，共同推动现代、环保的交通解决方案。

李山岛的美景。图自越通社

全民携手保护环境 共建绿色、清洁、美丽的越南

农业与环境部副部长邓玉蝶表示，系列响应活动将包括多项重点活动，如政策磋商会议、关于修改《海洋海岛资源环境法》、《环境保护法》以及服务经济社会发展的机制、政策的国家研讨会。

今日起越南全国只销售E10和E5两种生物汽油。图自越通社

今日起越南全国只销售E10和E5两种生物汽油

从今日（6月1日）起，E10生物汽油正式在全国范围内取代RON 95汽油。市场上仅保留两种生物汽油产品，即E10汽油和E5 RON 92汽油。根据第50号通知，自6月1日起，符合国家技术标准的无铅汽油必须按规定调配成E10生物汽油，供全国汽油发动机使用，以取代RON 95汽油。与此同时，E5 RON 92汽油将继续生产和供应，直至2030年底。