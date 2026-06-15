河内市启动一环路低排放区建设

越通社河内——6月15日下午，在第十七届河内市人民议会第四次专题会议上，河内市人民议会通过了关于“河内市一环内低排放区”提案决议，旨在控制交通运输领域排放，改善空气质量，并推动向绿色交通方式转型。



根据决议，低排放区在河内市一环路范围内实施，包括9个坊：还剑、南门、巴亭、讲武、玉河、西湖、坞椰市（Ô Chợ Dừa）、二征夫人和文庙-国子监。这是人口密度高、交通流量大、面临空气污染压力大的中心区域。



河内市人民委员会的报告显示，交通运输是造成河内空气污染的主要来源之一。2023-2025年的研究表明，交通排放对全市PM2.5粉尘的贡献率约为25%；如果只计算城市内部排放源，这一比例高达59%。



市人民议会责成市人民委员会组织实施该提案，确保高效、节约、符合实际；同时经常核查、评估实施结果，及时调整职权范围内的内容，并在最近的会议上向市人民议会报告。



根据市人民议会科技与环境委员会的审查报告，设立低排放区符合2026年《首都法》及现行环保规定。该市预计自2026年7月1日起在一环路范围内的一些区域进行试点，意在减排、改善空气质量和保护公众健康。



该提案将按照与公共交通发展、绿色交通基础设施、充电站系统、换乘停车场、监控技术应用以及支持民众转向清洁能源交通工具相结合的路线图实施。河内市还动员预算和社会化资源，与交通、环境、绿色转型和数字化转型等计划相结合。



“河内市一环内低排放区”提案获批有望减少交通车辆排放，提高首都中心区域的空气质量，并为今后推广这一模式奠定基础。（完）

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