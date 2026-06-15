从“教育管理”思维强烈转向“教育发展治理”思维

在听取各项报告及与会代表的交流发言后，越共中央总书记、国家主席苏林对新学年各项准备工作展现出的积极与全面性给予了充分肯定。整个政治体系在贯彻落实第71号决议过程中发生了积极变化，许多发展瓶颈正被集中精力予以解决。

为做好2026-2027学年新学期的准备工作，苏林总书记要求，必须确保充足的物质基础设施、学校和班级数量，切实保障“哪里有学生，教师就到哪里”的原则。研究并允许在同一区域内的公立和私立学校系统中试点开展治理模式；根据具体条件，可采取“一校多点”的办学模式；坚决不让任何一名学生因家庭困难而无法入学；根据各地区实际条件，明确符合标准的教室规范与定额；集中动员整个政治体系，按期完成边境各乡的寄宿制多学段联校建设，确保实现教育与社会保障的多重目标。

苏林总书记要求各级政府在制定城市规划和建设新居民区时，必须同步规划和建设与人口规模相匹配的学校及配套基础设施；出台特殊机制以吸引优秀专家、顶尖科学家参与教学与研究工作；建立激励机制，鼓励优秀大学毕业生和城市优秀教师轮流到农村及困难地区学校任教。

至于未来教育培训发展方向，苏林明确指出，教育培训改革必须置于新时代国家快速、可持续、自主和自强发展的总体要求之中；从“教育管理”思维强烈转向“教育发展治理”思维工作。教育必须在培养高素质人力资源、技能型人才、科技人才、创新型人才以及服务于数字化转型、人工智能和国家各战略行业的人才方面走在前列。教育培训工作必须紧跟科技发展趋势，精准把握未来因科技进步而将催生的新专业以及将要消失的旧行业。

苏林强调，要在职业教育和分流工作上取得实质性转变；推进高等教育改革，打造精英大学与卓越中心。在基于成果和效率竞争的基础上，对部分大学、研究院、卓越中心及重点实验室等进行有选择性的投资。

苏林要求进一步完善教育财政机制，坚持重点与集中投资。教育财政必须被视为对发展的投资。增加支出必须与正确分配、公开透明以及可衡量效益相结合。资源应优先保障紧迫任务，如补充教师编制、学校班级建设、学前教育、半寄宿制与寄宿制学校建设、数字基础设施、职业教育、重点大学以及对困难学生的资助。（完）