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越南政府总理黎明兴与中国国务院总理李强通电话

6月15日，越南政府总理黎明兴在河内与中国国务院总理李强通电话。

黎明兴总理高度评价中国党和国家领导人在周边外交政策中优先发展对越关系的观点，强调越南党、国家始终将对华关系视为一贯主张、客观要求和自然、战略选择，是越南独立、自主、自强、多边化、多样化对外路线中的头等优先。

两国总理一致同意保持交流、增进互信、密切配合，进一步具体化各项高层协议以及苏林总书记、国家主席近期对华国事访问和习近平主席2025年对越国事访问的成果。

关于未来的合作，黎明兴建议双方进一步巩固战略互信，办好高层接触、交流以及各项现有合作机制；推动基础设施互联互通，形成多式联运体系，优先铁路合作，加强与其他国家和地区的联系；推动双边贸易平衡、可持续发展，尽早运行智慧口岸模式，建设跨境经济合作区，为贸易、投资和产业合作创造便利。

黎明兴希望双方进一步拓展科技、教育、高素质人力资源培训、医疗尤其是传统医药等领域的合作；推动文化、旅游合作，办好2026-2027越中旅游合作年；继续发挥现有地方合作机制特别是边境地方合作的效益等。

李强赞同黎明兴的意见，表示中国愿推动两国铁路合作，加强与其他国家和地区的联系；推动产业对接、农产品贸易、检验检疫合作；鼓励有信誉、有实力的企业扩大高质量投资，特别是在科技、创新领域；加强能源保障合作、电力互联；办好2026-2027越中旅游合作年；加强民间友好交流，落实好各项社会民生合作项目。（完）

越通社
#黎明兴 #外交政策 #多边化 #高素质人力资源
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