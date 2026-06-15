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越南以其风景、遗产和美食让国际游客流连忘返

越通社驻法国记者报道，法国《巴黎人报》（Le Parisien）近日刊登了长篇文章，介绍越南是亚洲最值得探索的国家之一。越南以其壮丽的自然风光、悠久的文化遗产以及被誉为世界上最具吸引力的美食文化而闻名。

法国《巴黎人报》称，越南以其壮丽的自然风光、悠久的文化遗产以及被誉为世界上最具吸引力的美食文化而闻名。图自《巴黎人报》
法国《巴黎人报》称，越南以其壮丽的自然风光、悠久的文化遗产以及被誉为世界上最具吸引力的美食文化而闻名。图自《巴黎人报》

越通社河内——越通社驻法国记者报道，法国《巴黎人报》（Le Parisien）近日刊登了长篇文章，介绍越南是亚洲最值得探索的国家之一。越南以其壮丽的自然风光、悠久的文化遗产以及被誉为世界上最具吸引力的美食文化而闻名。

《巴黎人报》评价称，游客从踏上这片“S”字形国土的最初几天起，就会产生仿佛进入一个完全不同世界的感觉。该报对越南下龙湾等著名景观、一望无际的梯田、古老的寺庙印象非常深刻。同时强调，拥有超过1亿人口的越南目前是亚洲最具活力的经济体之一。

《巴黎人报》认为，尽管河内现代紧凑的生活节奏、数百万辆摩托车以及此起彼伏的喇叭声，可能会让游客在初到时感到有些目不暇接甚至不知所措，但只需短暂适应，许多人便会因当地居民的友好热情以及地方美食的独特魅力而“爱上”越南。

《巴黎人报》将越南评为一个难以在短暂旅程中完全探索的旅游目的地。这个“S”字形国家面积超过33万平方公里，南北纵贯，拥有丰富多样的自然景观、深厚的文化内涵和历史渊源。该报建议游客至少安排10天时间，以便更充分地体验越南之美。

在所推荐的旅游目的地中，河内被视为街头美食的天堂。《巴黎人报》建议游客在河内老城区品尝越南河粉、面包和鸡蛋咖啡。同时，该报还将坐在“火车街”旁悠闲品尝咖啡的体验描述为越南首都最具特色的风情之一。

《巴黎人报》将下龙湾描绘为一幅“梦幻般”的景观：约2000座覆盖绿色植被的石灰岩岛屿，在薄雾缭绕中若隐若现。该报介绍，在游轮上过夜是体验这一世界上最著名海湾之一的美丽与宁静的理想方式。

《巴黎人报》也对越南宁平省给予了高度赞扬。该报将这里称为“陆上下龙湾”，形容其拥有石灰岩山脉、湖泊与稻田交织而成的壮丽景观。与其他热门旅游景点相比，这里游客更少，更加宁静。《巴黎人报》认为，宁平是热爱自然、追求安宁的游客最具吸引力的目的地之一。

在越南中部，顺化古都以阮朝宏大的建筑群给人留下深刻印象。《巴黎人报》特别强调了顺化皇城的规模，以及战后持续进行的修复与重建工作，使今天的游客能够更清晰地了解越南的历史面貌。

此外，岘港市会安西坊茶桂蔬菜村被介绍为通过传统烹饪课程深入体验越南饮食文化的理想目的地。

行程的最后一站是会安古镇，《巴黎人报》将其评价为越南最具浪漫气息和文化特色的目的地之一。该报尤其对夜幕降临时成千上万盏灯笼点亮淮江及古镇街道的景象印象深刻。

据《巴黎人报》报道，正是壮丽的自然景观、深厚的历史底蕴、独特的文化特色以及丰富多样的美食相互融合，构成了越南独有的吸引力，使这个东南亚国家日益成为国际游客青睐的旅游目的地。（完）

越通社
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