近4万张EFEO照片展现世界文献遗产潜力

越通社河内——6月15日下午，越南社会科学翰林院与巴黎法国远东学院（EFEO）、联合国教科文组织驻河内办事处联合举办题为"EFEO图片资料收藏——遗产潜力"的国际学术研讨会。



越南社会科学翰林院副院长、越南联合国教科文组织国家委员会副主席邓春青博士在开幕致辞中表示，在20世纪，EFEO照片被用作考古学、遗产保护、民族学研究和建筑学的重要资料来源。这套资料还为越南世界遗产申报档案的编制奠定了知识基础。



通过EFEO与越南社会科学翰林院旗下社会科学信息研究所的合作，该收藏已被数字化并上传至共享网站，使国内外研究界能够更方便地获取。这也是研究、编制档案申请联合国教科文组织将EFEO图片收藏列入世界文献遗产名单的第一步。



联合国教科文组织驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克（Jonathan Wallace Baker）表示，EFEO图片收藏目前包括近4万张拍摄于19世纪末至20世纪初的照片，生动反映了越南及印度支那地区的文化、社会、历史和建筑。凭借其独特性和高度完整性，这套资料对许多科学领域具有重大价值，同时也是研究和遗产保护工作的重要参照资料来源。



乔纳森·华莱士·贝克建议聚焦专业保护工作、建立准确的资料档案、进行可持续的数字化存储以及制定负责任的访问政策。联合国教科文组织将继续与越南、法国及整个亚太地区的合作伙伴合作，支持文献遗产保护，推动世界记忆计划的目标，并鼓励关于共同文献遗产的对话。



在研讨会上，与会代表重点探讨了EFEO照片收藏的历史、科学和文化价值，同时就加强保护、扩大公众获取渠道以及深化国际合作等方面提出了建议和解决方案。



在活动框架内，代表们还参观了"EFEO文献遗产：从历史印记到当代价值"的陈列空间。（完）

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