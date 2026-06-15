三位法国摄影师镜头下的越南记忆

越通社顺化市——6月13日下午，在顺化大学下属师范大学，法国驻越南大使馆与2026年顺化节组委会及顺化师范大学联合举办了“越南交汇点”摄影展（从6月13日至7月25日举行），向公众介绍了三位法国摄影师丹尼尔·鲁塞尔（Daniel Roussel）、吉尔贝·贝特朗（Gilbert Bertrand）和莉莉·弗朗尼（Lily Franey）镜头下关于越南的独特视角。



据组委会介绍，“越南交汇点”不仅是一场摄影展，更是邀请观众感受、反思和回顾越南历史进程的邀请函。每幅作品都是一个片段，共同再现了越南民族在多个动荡时期的生命力、意志和坚韧精神。



展览展出了27幅作品，记录了从1970年代到1980年代末各个时期越南生活的片段。其中，丹尼尔·鲁塞尔的作品提供了1980-1986年间越南生活的罕见视角。作为《人道报》的常驻记者，他怀着对越南国家和人民的尊重与钦佩，记录下了日常生活的瞬间。



吉尔贝·贝特朗的黑白照片拍摄于1970-1975年期间，当时他在大叻和西贡的法国文化中心工作。尽管不是专业摄影师，但凭借对摄影的敏感和热情，他记录下了许多与重要历史转折点相关的瞬间。



展览以莉莉·弗朗尼充满情感的图片收尾，这些照片是她自1987年起随法国大众救助会赴越南工作期间拍摄的。透过深刻的人文视角，她描绘了一个战后正逐步复苏的国家，画面朴实无华，充满希望。



“越南交汇点”摄影展曾先后在法国驻越南大使馆以及岘港博物馆（在2025年河内国际摄影双年展框架内）展出，随后在2026年顺化节期间来到顺化与公众见面。（完）

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