文化

让天曲和天琴遗产在数字时代继续传承薪火

高平被誉为天曲和天琴的故乡。为了让天曲天琴声不仅回响在每个家庭，还能广泛传播，各位艺人和传承者以及旅游部门和各级政府的引导，为在现代潮流中守护家乡的可持续价值作出了贡献。

天曲天琴弹唱艺人在高平省金童步行街空间表演。图自越通社
天曲天琴弹唱艺人在高平省金童步行街空间表演。图自越通社

越通社高平——高平被誉为天曲和天琴的故乡。为了让天曲天琴声不仅回响在每个家庭，还能广泛传播，各位艺人和传承者以及旅游部门和各级政府的引导，为在现代潮流中守护家乡的可持续价值作出了贡献。

在五月的日子里，和忠中学的课堂里依然回荡着深沉悠扬的天曲和天琴声。该校学生甲宝玉表示，刚开始学习天曲和天琴时觉得非常困难。然而，当得到艺人们传授后，她更加理解了歌词的意义。由此，她逐渐喜爱并热爱上了这门艺术，并投入时间练习，以期为传承这一独特曲调贡献力量。

作为通过“高平远娘”（Noọng Viễn Cao Bằng）脸书频道积极在社交网络上推广天曲和天琴的年轻人之一，周氏远（2005年出生，潭水乡人）通过精心制作、贴近生活、富有创意的视频片段介绍这种艺术形式，吸引了大量年轻观众。

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天曲天琴弹唱在高平省的各类文化活动中。图自越通社

在现代生活的节奏中，天曲天琴弹唱艺人们正是让遗产在时间中永续传承的薪火传递者。

天曲天琴弹唱艺人黄红粉（新江坊）是高平省内地各天曲和天琴俱乐部的传授者。她分享道，传授天曲和天琴给学员非常困难，因为必须边弹边唱。而大多数学员没有乐理和发声知识，所以主要靠口传心授。

据长河乡天曲天琴俱乐部主任阮氏添介绍，怀着对遗产的热爱，俱乐部灵活组织了适合不同对象（从当地的老奶奶到青少年）的课程。看到学员们沉醉于练习，添女士感到非常幸福。从最初生疏的节拍，到现在许多民众和孩子们已经能够自信地弹奏天琴、高声唱出悠扬的琴歌。

新江坊人民委员会副主席黄德勇表示，该坊已动员成立了10个俱乐部，其中2个属于学校。未来，利用各项文化发展计划的资源，地方将资助俱乐部乐器、服装和文化设备；将社区旅游活动与天曲天琴弹唱相结合。

高平省文化体育与旅游厅副厅长农氏线明确指出，未来一段时间，该省将继续调动并有效利用各种资源，用于保护和弘扬包括天曲和天琴在内的遗产价值。同时，地方将把天曲天琴遗产保护与可持续旅游发展相结合；将天曲天琴相关内容纳入学校教学。（完）

越通社
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