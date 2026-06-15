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削减逾3400项行政手续和经营条件

截至2026年5月底，全国共有5596项行政手续；其中部级实施1595项，占28.5%；省级实施2950项，占52.7%；乡级实施937项，占16.8%。此外，越南驻外代表机构、医院和学校等其他机构实施114项，占2%。

工作人员在胡志明市公共行政服务中心大厅内帮助市民办理行政手续。图自越通社
工作人员在胡志明市公共行政服务中心大厅内帮助市民办理行政手续。图自越通社

越通社河内——越南政府已指导坚决削减和简化行政手续和经营条件，并大力推进行政审批事项的权力下放。自2026年4月以来，政府已颁布11项决议，削减了56个有条件经营行业。与2025年《投资法》相比，限制性行业数量下降了28%以上（由198个降至142个）。同时，上述决议还对14个有条件投资经营行业进行了修订。

为与政府决议保持同步，各部委已依照其权限颁布16项通知，削减和简化3466项行政手续和经营准入条件。与2024年相比，行政手续办理时间缩短53%，合规成本下降54.6%，预计每年为社会节省约23万亿越盾。

行政手续和经营准入条件的削减和简化比例基本确保完成越共中央关于2026~2030年五年经济社会发展计划、国家财政、公债借贷偿还、中期公共投资与实现“两位数”增长目标的第18-KL/TW号结论所提出的核心指标。

截至2026年5月底，全国共有5596项行政手续；其中部级实施1595项，占28.5%；省级实施2950项，占52.7%；乡级实施937项，占16.8%。此外，越南驻外代表机构、医院和学校等其他机构实施114项，占2%。

在简化行政手续的同时，越南政府还注重在数字化环境下办理行政手续。目前，国家公共服务门户网站已公开5816项行政手续；已与各部委和地方的151个信息系统和数据库实现连接与整合；与全部34个省级行政手续办理信息系统实现全面对接，并在线提供4968项行政手续服务。此外，已有超过106万个账户完成与国家人口数据库的认证，此举有助于提升服务质量，减少信息重复提交，并加强行政手续办理过程中对数字数据的开发与利用。（完）

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