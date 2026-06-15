2026年四恩孝义佛教“三合大典”的贺信

越通社河内——值此2026年四恩孝义佛教“三合大典”之际，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀代表越南祖国阵线中央委员会向四恩孝义佛教中央治事委员会、各位神职人员及全体信众致贺信。



在贺信中，裴氏明怀代表越南祖国阵线中央委员会向四恩孝义佛教中央治事委员会、各位神职人员及全体信众致以亲切问候和美好祝福。



她表示，四恩孝义佛教是越南民族本土宗教，以报答“四重恩”（祖先父母之恩、国家之恩、三宝之恩以及同胞与众生之恩）为修行基础，弘扬孝道、爱国精神、仁爱精神、社区团结意识以及对祖国和家乡的责任。这些良好价值为培育民族文化和道德传统、巩固全民大团结作出了重要贡献，与建国卫国事业同行。



裴氏明怀高兴地看到近年来，四恩孝义佛教治事委员会及信众积极响应越南祖国阵线发起的爱国竞赛运动和其他运动，踊跃参与社会保障、人道慈善、知恩图报、关爱贫困者和处境困难者等活动，建设居民区文化生活，为地方和国家发展作出切实贡献。



她相信，四恩孝义佛教治事委员会、各位神职人员及全体信众将继续发扬爱国传统，动员信众认真贯彻落实党的路线和国家政策及法律法规，积极参与越南祖国阵线发起的各项爱国竞赛运动和其他运动，为巩固全民大团结、同心协力建设富强、繁荣、文明、幸福的越南作出贡献。（完）

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