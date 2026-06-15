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☀️越通社早安咖啡（2026.6.15）

越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！

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首都河内一角。图自越通社

越通社河内 —— 在新的发展时代，社会主义乡坊的评估标准不仅在于现代化的基础设施体系或经济增长数字，还体现在人民的信任、满意度以及生活质量上。这意味着，一切决策都必须向往人民、源于人民并服务人民；让人民知情、参与讨论、投身实践、进行监督并享受发展成果。当基层的民主与幸福受到重视时，它将成为衡量基层政府治理效能与力量最准确的尺标。

·越共中央政治局6月10日签发了关于成立中央对外工作与融入国际事务指导委员会的第198-QĐ/TW号决定。该指导委员会由37名委员组成，越共中央总书记、国家主席苏林担任主任，越共中央政治局委员、政府总理黎明兴担任常务副主任。

·周末期间，越南常驻联合国代表团在位于美国纽约的联合国总部主办了题为“妇女在国际法领域中的平等包容地参与：经验教训与解决方案”的国际座谈会。该活动由比利时、哥伦比亚、加拿大、葡萄牙、墨西哥和西班牙常驻代表团、国际法院性别平等工作组和国际法协会美洲分会协调并共同赞助的。

·越通社驻法国记者报道，法国《巴黎人报》（Le Parisien）近日刊登了长篇文章，介绍越南是亚洲最值得探索的国家之一。越南以壮丽的自然风光、悠久的文化遗产以及被誉为世界上最具吸引力的美食文化而闻名。

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法国《巴黎人报》近日刊登了长篇文章，介绍越南是亚洲最值得探索的国家之一。图自Le Parisien

·根据StartupBlink发布的《2026年创业生态系统指数报告》，越南在全球排名第50位，较上一年上升5位，是有史以来的最高排名。这一结果反映了越南国内创新创业生态系统日益清晰的发展态势，同时表明按照越共中央政治局第57-NQ/TW号决议精神正在大力实施的科技、创新及数字化转型促进政策已初步显现成效。 全文

·在游客日益关注绿色生活方式、清洁食品和真实体验的背景下，“从农场到餐桌”旅游模式正成为一种潜力巨大的开发方向。除了提升越南农产品价值外，该模式还有助于推动旅游朝着绿色、可持续的方向发展。

· “民族奋发图强新纪元”是一个新的战略概念，标志着越南现代发展史上的重要转折点。这不仅是一个政治目标，也是一个具有时代意义的渴望，通过从越共十三大至十四大的战略方向得到清晰勾勒。

·据工贸部统计，2026年前5个月，越南商品出口额达2156.6亿美元，同比增长19.5%。共有26种商品出口额突破10亿美元大关，其中7种商品更是跨越100亿美元大关。值得注意的是，高新技术产品群继续发挥领跑出口增长的带动作用。（完）

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在新的发展时代，社会主义乡坊的评估标准不仅在于现代化的基础设施体系或经济增长数字，还体现在人民的信任、满意度以及生活质量上。这意味着，一切决策都必须向往人民、源于人民并服务人民；让人民知情、参与讨论、投身实践、进行监督并享受发展成果。当基层的民主与幸福受到重视时，它将成为衡量基层政府治理效能与力量最准确的尺标。

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