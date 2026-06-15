越共中央总书记、国家主席苏林：从“教育管理”转向“教育发展治理”思维

越通社河内——6月15日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央驻地与教育培训部门举行工作会议，听取2026—2027学年开学准备情况及越共中央政治局《关于实现教育培训突破性发展的第71号决议》（71-NQ/TW）落实情况的汇报。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦绣，以及政治局委员、书记处书记、党中央委员和党务机关、政府、国会有关领导出席会议。



在听取汇报和与会代表意见后，苏林指出，新学年各项准备工作正积极、全面展开，整个政治体系在落实第71号决议方面取得积极进展，许多长期存在的堵点问题正在集中解决。



不过，苏林强调，目前取得的进展主要体现在思想认识和政策准备层面，学校教育、教师生活条件以及学生学习体验等方面的实质性变化尚不均衡，也未达到决议所要求的“突破性发展”目标。教师短缺仍是突出瓶颈，教学设施和设备尚不能满足需求，学习费用、课外补习、考试和招生等问题仍给家庭带来较大压力，职业教育和高等教育尚未实现明显突破，教育治理行政化色彩依然较重，数字化转型推进不平衡等问题仍然存在。

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为做好2026—2027学年准备工作，苏林要求保障学校、班级和教学设施充足，坚持“哪里有学生，哪里就有教师”的原则。研究试点在同一地区建立公办学校和民办学校共同发展的治理模式；根据实际情况探索“一校多校区”模式；坚决不让任何学生因家庭困难而失学；根据不同地区条件制定合理的教室建设标准；动员整个政治体系按期完成边境乡镇一贯制全寄宿学校建设，实现教育发展与社会保障双重目标。



苏林要求各级政府在编制城市规划和建设新居民区时，同步规划建设学校及与人口规模相适应的配套基础设施；重点解决人口机械增长地区、大城市、工业园区、困难地区和边境地区学校建设用地及投资手续问题；建立特殊机制吸引优秀专家和顶尖科学家参与教学科研；制定鼓励政策，引导城市优秀毕业生和优秀教师到农村及困难地区学校工作。



他强调，要把解决校园暴力问题作为2026—2027学年的重点任务之一，加强学生思想道德教育和健康生活方式教育，建设健康、有序、充满人文关怀的教育环境，坚持预防为主，以教育、感化和帮助学生为基础，同时严肃处理违规行为，严格控制学习成本，整顿课外补习和“唯成绩论”等现象。



苏林要求政府尽快出台政策，将闲置公务楼和多余国家机关办公场所改建为学校、医疗机构等公共服务设施，避免公共资产闲置浪费，而儿童缺乏学习和活动场所、群众缺乏医疗服务资源。



在谈及今后教育培训发展方向时，苏林指出，教育改革必须置于国家在新时代实现快速、可持续、独立自主和自立自强发展的总体要求之中，推动从“教育管理”思维向“教育发展治理”理念转变。教育必须先行一步，为国家培养高素质人才、技能型人才、科技创新人才、数字化转型人才、人工智能人才以及战略性产业人才。同时，要准确把握科技发展趋势，前瞻布局未来将出现的新职业和可能消失的传统职业。

会议场景 图自越通社



苏林要求教育培训部发挥专业标准、教育质量、师资队伍建设和教育体系发展方向的统筹作用，在强化问责机制的同时，赋予学校、校长和教师更多自主权。全面清理过时规定和标准，减少形式主义报表和行政手续，让教师有更多时间投入专业教学和学生培养工作。



他强调，要建设统一、实时更新的国家教育数据库，能够及时发现教师短缺、教室不足、学校超负荷运转、学生辍学风险以及教育经费和财政资金使用中的不合理问题。教育数字化转型必须取得实效，真正帮助教师提高教学质量、帮助学生提升学习效果、帮助管理部门提高治理效率，特别要关注弱势群体和困难地区。



苏林还要求在职业教育和学生分流方面实现实质性突破，推进高等教育改革，建设世界一流大学和卓越中心。高等教育应在高质量人才培养、科学研究、创新创造和战略技术发展方面发挥引领作用。大学自主权不仅包括财务自主和学费调整，还应涵盖学术、组织、人事、合作与科研等领域，并与问责机制、质量认证、信息公开和教育机会公平同步推进。

他提出，要有重点地支持部分大学、科研院所、卓越中心和重点实验室建设，通过竞争机制提高投入效率；鼓励围绕国家重大任务和实际成果开展科研攻关；推动高校与企业、科研机构及地方需求紧密结合。同时，要重视基础科学、社会科学和人文科学发展，确保科技进步与人的全面发展、文化建设、制度完善和价值塑造同步推进。



苏林要求教育培训部建立教育公平监测指标体系，重点关注不同地区、不同群体和弱势群体之间的教育差距，坚持“越困难的地区获得越多支持，越艰苦地区的教师享受越好待遇”的原则。对少数民族地区、山区、边境和海岛地区，要优先发展学前教育、学前越语教育、寄宿制教育、校园营养餐、教师周转房和安全上学道路建设。在这些地区，学校不仅承担教学任务，更是维护文化传承、增强社会信心和守护国家边疆的重要基层机构。



对于残疾儿童和特殊困难儿童，苏林强调必须真正推进融合教育，配备专门教师、辅助设备和适应性课程，并加强教育与医疗、社会服务体系衔接，确保孩子不仅“在册入学”，更能在适宜条件下接受教育。

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苏林要求进一步完善教育财政机制，坚持精准投入、重点保障，将教育经费视为发展性投资。增加投入必须与科学配置、公开透明和绩效评估相结合，优先保障教师补充、学校建设、学前教育、寄宿制教育、数字基础设施、职业教育、重点高校建设以及困难学生资助等迫切任务。

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苏林强调，教育培训部要充分吸收此次会议意见，尽快完善报告并转化为具体行动计划，对超出权限的问题及时向有关部门报告，确保决议落实取得实效，从2026—2027学年起实现教育领域的明显转变。（完）