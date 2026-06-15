☕️越通社新闻下午茶（2026.6.15）

6月15日，越共中央总书记、国家主席苏林在河内与教育培训部门举行工作座谈。图自越通社

越通社河内—— 6月15日，越共中央总书记、国家主席苏林在河内与教育培训部门举行工作座谈，评估2026-2027学年开学准备工作，以及越共中央政治局关于实现教育培训突破性发展的第71-NQ/TW号决议落实情况。



·6月15日，越南政府总理黎明兴在河内与中国国务院总理李强通电话。黎明兴高度评价中国党和国家领导人在周边外交政策中优先发展对越关系的观点，强调越南党、国家始终将对华关系视为一贯主张、客观要求和自然、战略选择，是越南独立、自主、自强、多边化、多样化对外路线中的头等优先。 全文

·应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京邀请，越南政府总理黎明兴将于2026年6月16日至18日率领越南高级代表团出席在俄罗斯联邦喀山举行的东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会，并开展双边活动。这是黎明兴在新职务上对俄罗斯联邦进行的首次出访，体现了越南对东盟—俄罗斯战略伙伴关系的重视。此访有助于发挥越南的“桥梁”作用，为东盟—俄罗斯关系注入新的动力。 全文

·年初以来，越南进出口总额突破4450亿美元大关，这不仅彰显了贸易活动的强劲韧性与活力，其背后更释放出引人瞩目的深层次信号：生产资料进口持续增长、高新技术投资掀起热潮，以及产业向高附加值领域的转型升级步伐加快。 全文

·6月13日至14日，法国越南文化中心与各侨团侨社及越南青年团体在法国首都巴黎联合举办第三届“你好越南”（Bonjour Vietnam）文化节，吸引了众多旅法侨胞、法国友人以及来自多个国家的越南青年参与。

越南政府总理黎明兴在河内与中国国务院总理李强通电话。图自越通社

·作为全国信贷规模最大的地区，胡志明市正期望银行业继续发挥其在为生产、基础设施、科技及绿色增长等领域引导资金走向的领头羊作用。2026年约15%的信贷增长目标，被视为该市迈向两位数经济增长的重要动力之一。 全文



·2026年前5个月，越南商品零售和服务业收入增长11.2%，继续成为越南经济的亮点。据越南财政部统计局数据显示，2026年前5个月，商品零售和服务业收入总额约达3185万亿越盾，同比增长11.2%。剔除价格因素后，增长率仍达6.1%，表明国内购买力和消费需求保持积极复苏势头。 全文



·年初以来，越南进出口总额突破4450亿美元大关，这不仅彰显了贸易活动的强劲韧性与活力，其背后更释放出引人瞩目的深层次信号：生产资料进口持续增长、高新技术投资掀起热潮，以及产业向高附加值领域的转型升级步伐加快。



·自首批外国直接投资（FDI）流入越南近四十年来，外资经济已成为越南经济的重要驱动力。在充满变局的国际形势下，外资领域面临的问题已不再停留在吸引更多资金，而是如何吸收资金以及资金所创造的价值。 全文



·在全球供应链转移浪潮强劲推进的背景下，富寿省正在实施多项措施，以吸引新一代外国直接投资。



公私合作发展城市铁路。图自越通社

·“民族奋发图强纪元”是一个新的战略概念，标志着越南现代发展史上的重要转折点。这不仅是一个政治目标，也是一个具有时代意义的抱负，通过从越共十三大至十四大的战略方向得到清晰勾勒。 全文



·任何歪曲事实的言论，无论多么巧言善辩，都必须在越南的现实生活以及在为下一代谋求最美好未来的各项决策面前噤声。每年6月1日至30日举行的“儿童行动月”旨在切实推动全民关心、教育和保护青少年儿童的主张落实，务求实效，防止流于形式。 全文



·从6月13日至7月25日，法国驻越南大使馆与2026年顺化节组委会及顺化师范大学在顺化大学下属师范大学联合举行 “越南交汇点”摄影展，向公众介绍三位法国摄影师丹尼尔·鲁塞尔（Daniel Roussel）、吉尔贝·贝特朗（Gilbert Bertrand）和莉莉·弗朗尼（Lily Franey）镜头下关于越南的独特视角。



·6月15日，越南内务部国家文书与档案局与越南军事历史博物馆、海军第三区司令部，在岘港市联合举行“黄沙、长沙——神圣的海岛”展览开幕式。



·在荔枝成熟的季节，海防市清河乡的同敏生态旅游区吸引了数千名游客前来体验北部乡村果园风光与田园生活。该模式为乡村旅游发展提供了新思路，海防市正计划推出“果实成熟期”旅游线路，为推动乡村旅游发展，提升地方农产品附加值注入动力。



·6月14日下午，顺化故都遗迹保育中心在顺化大内的建中殿举行了“顺化遗产之门”展览开幕式。这是2026年顺化艺术节框架内的重要活动之一。



·泰国反假新闻中心近日警告民众，在使用人工智能创建或编辑他人图像、声音时需谨慎，并强调某些涉及深度伪造（deepfake）技术的行为可能根据该国法律被追究刑事责任。（完）

