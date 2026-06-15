经济

高新技术红利释放 助力越南出口全面提速

年初以来，越南进出口总额突破4450亿美元大关，这不仅彰显了贸易活动的强劲韧性与活力，其背后更释放出引人瞩目的深层次信号：生产资料进口持续增长、高新技术投资掀起热潮，以及产业向高附加值领域的转型升级步伐加快。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——年初以来，越南进出口总额突破4450亿美元大关，这不仅彰显了贸易活动的强劲韧性与活力，其背后更释放出引人瞩目的深层次信号：生产资料进口持续增长、高新技术投资掀起热潮，以及产业向高附加值领域的转型升级步伐加快。

电子产品与技术设备比重持续攀升

据工贸部统计，2026年前5个月，越南商品出口额达2156.6亿美元，同比增长19.5%。共有26种商品出口额突破10亿美元大关，其中7种商品更是跨越100亿美元大关。值得注意的是，高新技术产品群继续发挥领跑出口增长的带动作用。

其中，计算机、电子产品及零部件出口额超560亿美元，同比暴涨46%以上；手机及零部件近290亿美元；机械、设备、工具及备件约280亿美元。仅上述三大产品群就撑起了前5个月全国出口总额的半壁江山。

与3至5年前相比，越南的出口结构发生了根本性转变。过去，纺织服装、鞋革、木材和农产品是拉动增长的主要引擎，而如今，电子、技术设备和机械等高附加值产业所占的比重日益增大。

跨境电商正在成为外贸增长的新动能。亚马逊全球开店（Amazon Global Selling）越南公司高级客户经理玄武女士表示，越南企业在亚马逊上的产品销量增长了35%，年销售额达到或超过100万美元的企业数量更是大幅飙升65%。这一趋势表明，越来越多的越南企业开始告别对中间进口商的绝对依赖，转而利用数字平台主动打造自主品牌，直接触达全球消费者。

不仅在规模上实现扩张，越南的出口质量也得到了显著提升。越南工贸部贸易救济局贸易救济处处长阮燕玉女士指出，目前越南商品共上面临全球各市场的321起贸易救济调查。然而，近半数案件已以终止调查告终，这切实保障了众多产业在各大主要出口市场的核心竞争力。

高新技术投资热潮强势加持

据越南工贸部数据显示，尽管贸易逆差约为138亿美元，但进口总额中高达94.1%为生产资料（包括机械、设备、零部件及生产原材料）。这表明绝大部分进口资金正转化为扩大产能和技术升级的驱动力，为未来几个季度的出口持续增长奠定了坚实基础。

胡志明市食品粮食协会（FFA）主席李金芝指出，全球市场对ESG（环境、社会和公司治理）、食品安全、可持续发展及产品可追溯性等要求的日益严苛，正在为出口商品划定一道“新门槛”。企业若想融入并稳固其在全球供应链中的位置，就必须加大技术投入、创新生产流程并全面提升产品质量标准。

在胡志明市隆田乡安一稻田使用无人机喷洒农药。图自越通社

胡志明市推动吸引高科技投资

仅在2026年头几个月，多个高科技项目已在胡志明市得到推进或扩建，表明在全球集团重构投资链的背景下，该市正成为技术外资的突出目的地。

这一趋势正获得涌入越南的高新技术投资浪潮的强劲支撑。近年来，外国直接投资（FDI）加速向电子、半导体、人工智能（AI）、数据中心及研发（R&D）等前沿领域转移。截至目前，越南成功吸引半导体领域FDI项目241个，注册资本总额超142亿美元；培育出由50多家芯片设计企业和约7000名半导体工程师组成的产业梯队，为构建本土高新技术生态系统奠定基础。

胡志明市高新技术园区管理委员会主任阮奇逢指出，过去工业园区依靠廉价劳动力和土地资源进行竞争，而如今，数据基础设施、技术承载能力以及创新生态系统，正成为决定地方引资能力的决定性因素。

不难看出，越南出口增长的内生动力正加速从代工制造、低劳动力成本向技术创新、自主研发驱动转变，并不断向全球价值链的高端迈进。这将成为未来几年越南实现外贸可持续发展与高附加值增长的坚实基石。（完）

越通社
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