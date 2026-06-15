越南外资引进的战略升级

越通社河内——自首批外国直接投资（FDI）流入越南近四十年来，外资经济已成为越南经济的重要驱动力。在充满变局的国际形势下，外资领域面临的问题已不再停留在吸引更多资金，而是如何吸收资金以及资金所创造的价值。



越共中央政治局日前颁布关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议。这被视为一项战略升级，提出了全面重组的导向，从而在新形势下提升国家自主能力。



第10-NQ/TW号决议强调，外资经济是国家经济的重要组成部分，同时也是接收先进技术和现代管理模式的渠道。在新的发展阶段，越南确定将核心重心从“吸引”强力转向“甄选”，以提高战略突破资源的质量。越南不仅是对外开放，更是主动选择外资，优先发展高新技术、与国内经济部门深度联结并转让技术的项目，将外资转化为提高国家经济的内生能力。



据此，第10-NQ/TW号决议明确了需要集中优先吸引外资的核心领域，包括：电子工业、半导体芯片和数字设备；人工智能（AI）、大数据（Big Data）、云计算、物联网（IoT）和区块链（Blockchain）；先进生物技术和现代生物医学；先进能源与材料技术、绿色工业；现代物流、供应链服务、金融服务、贸易、创新以及高附加值服务。



值得关注的是，该决议实现了根本性转变，即：从主要吸引资金的思维强力转向发展国家战略投资平台的思维；从按行政区划吸引投资转向按产业集群、价值链和创新生态系统吸引投资。质量、效益、技术转让、参与供应链和附加值被确定为主要标准；同时，逐步从基于投入的优惠政策转向基于履行承诺结果的支持政策，包括项目全生命周期管理以及与国内企业的对接。



这种思维的转变意味着，新形势下的投资吸引将基于体制质量、执行能力、高素质人力资源和创新生态系统，而非低成本优势或纯粹的优惠政策。外资部门期待不再孤立运行，而是成为推动越南企业更深层次参与全球供应链的重要环节。第10-NQ/TW号决议从中央到地方的同步落实，有望创造出更具质量的新一轮FDI浪潮，助力塑造越南基于知识、技术和内生动力、面向2030年及2045年愿景的新增长模式。（完）

越通社