经济

越南国内消费强劲增长，成为经济亮点

据越南财政部统计局数据显示，2026年前5个月，商品零售和服务业收入总额约达3185万亿越盾，同比增长11.2%。剔除价格因素后，增长率仍达6.1%，表明国内购买力和消费需求保持积极复苏势头。

2026年前5个月，越南商品零售和服务业收入增长11.2%。图自越通社
2026年前5个月，越南商品零售和服务业收入增长11.2%。图自越通社

越通社河内 ——2026年前5个月，越南商品零售和服务业收入增长11.2%，继续成为越南经济的亮点。

据越南财政部统计局数据显示，2026年前5个月，商品零售和服务业收入总额约达3185万亿越盾，同比增长11.2%。剔除价格因素后，增长率仍达6.1%，表明国内购买力和消费需求保持积极复苏势头。

仅2026年5月，消费品零售总额和消费服务收入约达647.1万亿越盾，环比增长0.5%，同比增长11.8%。

在收入结构中，商品零售继续占据主导地位，达2418万亿越盾，占总量的近76%，同比增长11.1%。成品油类增长最高，达12.7%，其次是服装类增长10.2%；粮食食品类增长9.6%；家用设备及用品类增长7.5%；其他商品类增长了17.6%。

许多地方取得令人印象深刻的零售增长率，如：广宁省增长12.9%，岘港市增长12.7%，同奈省增长11.4%，芹苴市增长11.2%，河内市增长11.1%，胡志明市增长10.9%等。

此外，住宿和餐饮服务领域持续向好，收入估计达40.4万亿越盾，同比增长13.3%。旅游服务业尽管仅占总收入总额的1.3%，但增长12.2%，达约40.6万亿越盾。与此同时，其他服务收入约达325.9万亿越盾，同比增长9.1%，继续为经济的消费和服务增长作出积极贡献。

专家评估，商品零售和服务业收入增长主要原因来自国内需求良好复苏、消费刺激政策以及旅游业的突破性发展。据安平证券公司分析，得益于消费刺激政策的支持和经济购买力的复苏，2026年第二季度零售业前景保持积极态势。

专家认为，要使国内消费真正成为可持续增长的动力。经济要朝着更多地依赖国内消费的方向重新平衡，需要确保民众收入改善、社会民生保障体系足够可靠，并扩大消费信贷的可及性等。（完）

越通社
#国内消费 #服务业 #经济亮点 #消费品 #商品零售
关注 VietnamPlus

相关新闻

胡志明市居民优先选择绿色、对家庭健康安全的产品。图自越通社

刺激消费：不仅靠降价，更需创造新动力

随着夏季消费旺季来临，各类促销活动持续升温。然而，单纯降价已不再是刺激消费的唯一手段。越来越多零售企业开始注重提升购物体验、推进数字化转型，并拓展现代商业生态体系，以增强消费者黏性。

马来西亚游客在岘港市瀚市场参观购物。图片来源：越通社

旅游旺季带动服务业和零售业增长

岘港市近日启动2026年夏季促销活动，活动从6月6日持续至8月31日。这是一项大规模商贸促进活动，旨在刺激消费需求，营造热烈的购物氛围，吸引市民和游客参与消费，推动服务业和零售业发展。

泰国企业代表了解越南的投资环境。图自越通社

越南——极具吸引力的投资热土

据越南财政部外国投资局最新统计数据显示，截至今年4月底，泰国在越有效投资项目累计达805个，注册资本总额超过154亿美元。凭借这一成果，泰国已成为越南第八大外资来源国，同时在对越投资的东盟国家中位列第二。泰国企业在越的主要投资领域覆盖加工制造、风力发电、石油化工、房地产以及批发零售等。

更多

设在宁平省，由韩国投资的MCNEX VINA公司。图自越通社

越南外资引进的战略升级

自首批外国直接投资（FDI）流入越南近四十年来，外资经济已成为越南经济的重要驱动力。在充满变局的国际形势下，外资领域面临的问题已不再停留在吸引更多资金，而是如何吸收资金以及资金所创造的价值。

附图。图自越通社

高新技术红利释放 助力越南出口全面提速

年初以来，越南进出口总额突破4450亿美元大关，这不仅彰显了贸易活动的强劲韧性与活力，其背后更释放出引人瞩目的深层次信号：生产资料进口持续增长、高新技术投资掀起热潮，以及产业向高附加值领域的转型升级步伐加快。

越南旅游的“绿色”方向。图自越通社

越南旅游的“绿色”方向

在游客日益关注绿色生活方式、清洁食品和真实本土地体验的背景下，“从农场到餐桌”旅游模式正成为一种潜力巨大的开发方向。

对于尚不具备出海条件的渔船，胡志明市安装GPS定位设备，以加强停泊位置管理与监控。图自越通社

胡志明市加强渔船管理 打击IUU捕捞

凭借所取得的成果及正在大力推进的各项措施，胡志明市全力保持“零违规”目标，即不发生渔船侵犯外国海域，为全国尽早解除欧盟“黄牌”警告、推动渔业可持续发展作出积极贡献。

“保加利亚核能——国家、地区与全球能源安全”年度国际研讨会6月10日至12日在瓦尔纳市举行。图自越通社

越南与保加利亚促进核能领域合作

越南在推进核电计划过程中坚持审慎和负责任精神，严格遵守关于核安全及不扩散核武器等国际标准；优先研究和选择经验证的先进技术，同时注重完善体制机制、发展人力资源并提升国家管理能力。

驮隆国际口岸。图自越通社

高平省加快完善数字口岸平台

高平省自今年4月中旬在驮隆（Tà Lùng）国际口岸试点运行数字口岸平台，并于5月初在茶岭国际口岸启动相关试点工作。该平台旨在推动进出口活动现代化，同时提升边境地区居民和企业应用数字技术的能力。

会议现场。图自越通社

芹苴市支持新加坡企业投向工业、能源与物流领域

劳伦斯·陈指出，越来越多的新加坡企业和外国投资者看好芹苴市的投资环境。这充分体现了进一步深化芹苴市与新加坡在制造业、物流、食品加工、数字化转型、可持续发展等各个领域合作关系的共同愿望。

林同省目前获得可持续生产认证咖啡种植面积12万公顷。图自越通社

越南重塑咖啡产业，提升出口价值

咖啡出口是林同省每年创收数亿美元的主导产业。然而，这一价值仍未与其潜力相称，当地正着力重塑咖啡产业，以提升出口咖啡价值。

陈国庆大使与斯基克达大学校领导班子合影。图片来源：越通社

越南与阿尔及利亚推动农产品贸易合作

为促进越南嘉莱省与阿尔及利亚斯基克达省（Skikda）乃至越南与阿尔及利亚合作关系，越南驻阿尔及利亚大使陈国庆近日分别会见了斯基克达省省长赛义德·阿克鲁夫（Saïd Akhrouf）、斯基克达省工商会主席拉赫辛·里亚德（Lakhchine Riad）以及斯基克达大学校长Boufendi Toufik。

北宁省荔枝价格高涨 初季收入超2.6万亿越盾。图自越通社

北宁省荔枝价格高涨 初季收入超2.6万亿越盾

北宁省进入2026年荔枝集中采收期，市场销售良好，价格持续高位。据省工贸厅副厅长阮世诗介绍，自本季荔枝上市以来，尽管尚处初季，销售收入预计已超2.62万亿越盾，相当于2025年全年收入的约70.5%。

2026年顺化节贸易博览会开幕式现场。图自越通社

2026年顺化节贸易博览会开幕 设240个展位

6月12日晚，越南工贸部贸易促进局与顺化市投资、贸易及企业支持中心在顺化文化体育广场联合举办2026年顺化节贸易博览会。该活动是2026年顺化国际艺术节周的重要组成部分。