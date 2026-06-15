经济

信贷资金为两位数增长目标注入动力

作为全国信贷规模最大的地区，胡志明市正期望银行业继续发挥其在为生产、基础设施、科技及绿色增长等领域引导资金走向的领头羊作用。

守添半岛国际金融中心核心区。图自越通社
守添半岛国际金融中心核心区。图自越通社

越通社河内——作为全国信贷规模最大的地区，胡志明市正期望银行业继续发挥其在为生产、基础设施、科技及绿色增长等领域引导资金走向的领头羊作用。

2026年约15%的信贷增长目标，被视为该市迈向两位数经济增长的重要动力之一。

在近日举行关于银行业助力实现两位数增长目标的研讨会上，国家银行第二区分行行长武明俊表示，根据2026年经济社会发展计划，银行业被交付了约15%的信贷增长目标，相当于向经济体注入的补充资金约为781万亿越盾。该市正加大力度实现高增长目标，在这一背景下，这是一项非常艰巨的任务，但同时也是银行业对地方发展应尽的责任。

胡志明市人民委员会主席阮文得表示，为了实现长期约10%的增长目标，该市正调集资源投入具有突破潜力的领域，如交通基础设施、海港、物流、自由贸易区、高新技术产业、绿色增长、半导体芯片制造以及国际金融中心。特别的是，该市正坚决化解积压项目，力争在2026年内彻底解决100%存在困难和积压的项目，以疏通投资资金流，并为经济体创造更多增长空间。

越南国家银行行长范德印强调，在2026-2030年阶段实现两位数增长是胡志明市的目标、任务和发展愿望。要实现这一目标，需要动员多种资源，其中银行信贷是尤为重要的资源。行长要求各商业银行必须实现安全资金来源平衡，不盲目搞存款利率竞争；同时要发挥好经济体“过滤器”的作用，选择真正高效的项目，优先向绿色增长、数字经济、创新创意以及为该市创造高附加值的行业倾斜。

除了保障经济体的资金来源外，各信贷机构也在主动提出多项解决方案，旨在提高资金使用效益，并形成服务于该市发展进程的现代金融平台。

专家认为，胡志明市需要同步发展资本市场、专业金融机构及金融产品，以对银行信贷形成补充，减轻对传统贷款资金的依赖压力。在该市正推动建设越南国际金融中心和自由贸易区的背景下，银行业被期望将继续在数字化转型、发展非现金支付、数字银行以及现代金融服务中发挥先锋引领作用。（完）

越通社
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