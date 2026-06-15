经济

富寿省迎接新一代外资浪潮的机遇

在全球供应链转移浪潮强劲推进的背景下，富寿省正在实施多项措施，以吸引新一代外国直接投资。

富寿平川工业园入住率达100%。图自越通社
富寿平川工业园入住率达100%。图自越通社

越通社河内 ——在全球供应链转移浪潮强劲推进的背景下，富寿省正在实施多项措施，以吸引新一代外国直接投资。

合并后，富寿省成为越南北部中游和山区面积最大的省份，位于昆明（中国）-老街-河内-海防经济走廊的重要位置，同时是连接西北地区与首都河内及北部各大经济中心的门户。

目前富寿规划58个工业园区，总面积超过1.4万公顷，其中28个工业园区正在运营或投资建设中。
富寿省劳动力队伍超过150万人且人工成本具有竞争力，这是该省的一大优势。

据省工业园区管理委员会介绍，目前富寿省有734个外资项目，注册资本总额约128亿美元，来自27个国家和地区。外资企业贡献了该省地区生产总值增长的45%以上，占工业产值的约55%至60%，以及出口总额的70%至75%。

丰田、本田、比亚迪、Partron和Meiko等大型集团的入驻，有助于形成大规模生产集群，为富寿省更深地参与电子、汽车零部件、电动车和高科技领域的全球价值链奠定基础。

2026-2030年，富寿省设定了吸引70至80亿美元新增外资的目标，其中60%至70%属于与高科技、创新和绿色发展相关的新一代外资。该省力争超过80%的注册资金得到拨付；约80%的新外资项目属于电子、半导体、汽车、电动摩托车、精密机械、医疗设备、可再生能源和配套产业等高科技领域。

此外，富寿省力争形成至少一个高科技工业园区、三个配套工业园区、三个专业工业园区和一个具有区域规模的创新中心。同时，至少有100家国内企业参与外资企业的供应链，培训至少2万名高素质技术工人服务于现代技术产业。

投资促进活动将按具体市场、行业和价值链开展。日本、韩国、美国、欧洲各国和新加坡凭借其技术、管理水平和资金实力优势，被确定为富寿吸引新一代外资战略中的重点市场。在吸引外资的同时，该省注重提升国内企业能力。供需对接、配套产业企业与外资企业对接等项目也将得到加强，以提高本土化率和国内附加值。（完）

越通社
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