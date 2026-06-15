经济

公私合作助力城市轨道交通发展

在国家财政预算和赞助资金难以满足全部需求的背景下，扩大私营部门参与度、通过公私合作（PPP）模式投资各条城市轨道交通线路，被视为在新阶段减轻国家财政压力、发展基础设施系统以服务国家经济社会发展目标的有效解决方案。然而，为使民间资本真正“流入”城市轨道交通领域，胡志明市亟需在机制、政策以及利益分享方式上取得强力突破。

胡志明市1号城轨（滨城-仙泉线线）。图自越通社
胡志明市1号城轨（滨城-仙泉线线）。图自越通社

越通社河内——在国家财政预算和赞助资金难以满足全部需求的背景下，扩大私营部门参与度、通过公私合作（PPP）模式投资各条城市轨道交通线路，被视为在新阶段减轻国家财政压力、发展基础设施系统以服务国家经济社会发展目标的有效解决方案。然而，为使民间资本真正“流入”城市轨道交通领域，胡志明市亟需在机制、政策以及利益分享方式上取得强力突破。

根据城市交通发展规划，胡志明市提出从现在到2035年建设长达355公里的城市轨道交通网络的目标，以满足市民出行需求，并按照公共交通导向型开发（TOD）模式重塑城市空间。

日前，越共中央政治局颁布的第09-NQ/TW号决议明确指出，到2030年该市将完成200公里的城市轨道交通（地铁）建设，并向2045年基本完善地铁网络的目标迈进。

鉴于传统投资模式依赖外国贷款的局限性日益显现，为加速调动社会化资源，该市轨道交通网络系统发展指导委员会已指示，在2025-2030年阶段集中优先投资六个地铁项目，包括：2号线（滨城-参良段）、2号线（滨城-守添段）、守添-隆城线、平阳新城-仙泉线、6号线一期（新山一机场-富友段）以及滨城-芹椰线。该市将力争到2030年建成约200公里的城市轨道交通，初步总投资额超190亿美元，满足市民20-30%的出行需求。

目前，多家企业已在胡志明市开展或研究实施各个地铁项目。典型代表如：Vin集团投资滨城-芹椰地铁线；长海集团（Thaco）承建2号线滨城-守添段（已于2026年4月开工），并正在完善守添-隆城铁路的研究以准备于2026年7月开工。此外，索维科集团（Sovico Group）提议以PPP或直接投资形式开发4号线（东盛-协福工业园段）；马斯特里集团（Masterise Group）提议以PPP模式（BT合同类型）研究3号线（协平福-安下段）；胡志明市人民委员会已交由贝卡麦克斯集团（Becamex）研究国家铁路（乌邦-盖梅段）的投资方案。

由于车票收入难以弥补前期投入，为提高项目的吸引力和可行性，专家建议该市须彻底解决核心瓶颈。具体包括：建立风险分担机制以弥补实际收入与承诺相比出现的缺口；结合TOD模式实现收入多元化，允许投资者开发车站周边的都市区与商业区以挖掘土地价值；明确核定成本及定额利润；同时，利用公共投资资金或城市债券将征地拆迁工作剥离独立运作，以便向投资者交付净地并立即开展建设。

在国会关于特设机制和强力放权的第98/2023/QH15号和第188/2025/QH15号决议的基础上，该市有望在引入公私合作结合企业“土地价值捕获”（value capture）模式上取得突破，使私营领域真正成为大规模交通基础设施投资的重要资源。（完）

越通社
#Kinh tế tư nhân #NQ 68 #公私合作 #城市轨道 #交通 越南
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