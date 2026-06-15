越通社河内——任何歪曲事实的言论，无论多么巧言善辩，都必须在越南的现实生活以及在为下一代谋求最美好未来的各项决策面前噤声。每年6月1日至30日举行的“儿童行动月”旨在切实推动全民关心、教育和保护青少年儿童的主张落实，务求实效，防止流于形式。



根据劳动荣军与社会部（现为内务部）的第15/2014/TT-BLĐTBXH号通知，“儿童行动月”自2015年起在全国范围内正式举办。



与敌对势力所散布的越南对青少年儿童的关怀只是“形式化”、“流于表面”的歪曲事实的言论相反，事实表明，“儿童行动月”每年都会设定具体主题，紧密贴近实际生活，并具有长远目标。



2025年6月，全国开展以“优先调配资源完成儿童相关目标”为主题的“儿童行动月”。



2026年暑假的第一个月，全国重点围绕“儿童在数字时代中幸福、安全、稳步前行”这一主题开展活动，其三大核心目标为安全、幸福、稳步前行。



对于儿童而言，“安全—幸福—稳步前行”始终是最基本的需求，但在数字时代，这些因素被赋予了不同的内涵。



过去，儿童安全主要被理解为物理空间中的安全，即避免可见的风险与意外事故；而如今，我们的生活空间，包括儿童的生活空间，已经扩展到网络空间，并伴随着各种无形的风险。



在数字时代，幸福感不仅来自与父母、亲人和朋友的现实互动以及身体活动，儿童也需要借助网络空间进行交流、学习和娱乐。



此前，要在人生道路上“稳步前行”，孩子们主要依靠按照传统方式积累知识即可。但在今天，除了知识之外，儿童还需要被培养多种软技能，如批判性思维、在面对社交媒体诱惑时自我控制的能力。



成年人以及法律体系也必须随之进行调整和完善，以便在数字时代更好地保护儿童的权利。



数字时代为儿童权利的实现创造了许多便利条件，例如可以在线办理出生登记，有机会获取超越课堂、超越国界的知识，通过国家关于法律法规、教育培训、医疗和人口数据库享有获取信息和参与社会活动的权利。



然而，在数字时代行使儿童权利也面临一些挑战，例如容易接触到不良信息，遭遇网络欺凌或性骚扰，个人信息泄露，隐私在网上被曝光，因持续使用手机、电脑而对心理健康造成影响等。



越南儿童网络保护工作同时受2018年《网络安全法》和2016年《儿童法》（修正版）规范。



胡志明市2026年夏季活动框架下为儿童进行体检。图自越通社

2018年《网络安全法》第29条规定：儿童在参与网络空间活动时有权受到保护、获取信息、参与社会活动、娱乐活动以及维护个人信息与隐私，并且享有其他相关权利。



信息系统的主管部门，电信网络、互联网服务和网络增值服务供应企业，有责任对其系统或所提供服务中的信息内容进行管控，确保不对儿童及其权利造成损害；同时，防止传播并删除侵害儿童及其权利的内容。



越南2016年《儿童法》第54条明确规定：相关组织有责任通过各种形式宣传、教育和保护儿童在网络环境中的安全；父母、教师及儿童照护者有责任对儿童进行知识教育与技能指导，还需要被培养多种软技能。



随后，2026年3月23日，越南政府总理签署了第468/QĐ-TTg 号决定，批准《保护和协助儿童在网络环境中发展计划（2026—2030 ）》（简称《计划》）。



《计划》设定了“双重目标”，即在国家数字化转型的背景下加强保护儿童，同时协助、促进儿童健康发展，提升数字能力，力求在新形势下为形成越南“数字公民”一代做出贡献。



《计划》要求将儿童网络保护活动基本转变为主动预防、阻止儿童在网络环境中遭受危害的模式。



《计划》将构建一个总体架构，在网络环境中保护儿童并促进儿童健康、积极发展。具体举措为建立和巩固网络安全与儿童保护法律体系；为支持儿童网络活动管理并保护儿童上网安全提供网络安全解决方案，数字技能教育解决方案以及咨询与智能支持服务，确保儿童易于获取，提升儿童的“主动免疫能力”。



网络空间中儿童保护也是许多专业组织和社会组织共同关注的重要议题。



2026年5月16日，国家网络安全协会与TikTokq平台和可持续发展管理研究院（MSD）在河内联合举办了“2026少年发声：共创数字安全与数字健康解决方案”活动。



各方承诺携手开展宣传活动，提高公众、家长及青少年对网络安全的认知；预防、发现并减少儿童在数字环境中面临的风险与有害行为。



越南公安部网络安全和打击高科技犯罪局副局长何文北强调，“从专责网络安全力量的角度来看，我们认为儿童网络保护工作必须以系统性方式推进，并且需要全社会共同参与。家庭应陪伴并倾听孩子，学校应加强数字技能教育，科技平台应提高对未成年用户的保护责任，社会组织、专家和媒体应共同传播网络安全知识、技能与网络文明行为。特别是，青少年自身也应被赋能，能够分享经历、反映问题，并参与解决方案的构建。”



可持续发展管理研究院在活动上公布了“2026年越南儿童心声”调查的初步数据。该调查共覆盖2500名12至15岁青少年。结果显示，大约九成的青少年表示，他们已经接受过或接触过网络安全相关教育内容。



关于所谓“越南网络儿童保护方面法律松散”或“青少年儿童被置于社交媒体风险之下无人保护”的说法，只是一些不愿承认越南显而易见现实、带有敌对思维者散布的论调。（完）

