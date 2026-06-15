在现代生活中保护与弘扬占族文化价值

越通社安江省——在现代生活的节奏中，当许多传统价值面临被埋没的危机时，安江省信仰伊斯兰教的占族群体依然在坚韧地守护着本民族的语言、文字、信仰和习俗。从清真寺内的免费课堂到地方政府的扶持政策，安江省正通过诸多务实的解决方案，开展占族文化特色的保护与弘扬工作，为维护西南部这片土地的文化多样性做出贡献。



保留语言文字，守住民族之魂



初夏的一个傍晚，在洲丰乡的贾米乌尔·阿兹哈尔（Jamiul Azhar）伊斯兰清真寺内，孩子们早早就传出了欢声笑语。占族学生在结束学校的学年课程后，又满怀期待地来到占族语言课堂，似乎已成为了他们不可或缺的一种习惯。在这里，孩子们继续学习自己民族的语言、文字以及传统文化价值。



据伊斯梅尔（Ismael）介绍，该省境内的大部分清真寺和小型清真寺都会开办免费的占语教学班。这是安江省伊斯兰教社区代表委员会与各清真寺管理委员会及地方政府联合创办切多年来一直维持的活动。



安江省伊斯兰教社区代表委员会副主任高萨利（Gosaly）认为，对占族人而言，语言和文字是构成民族特色的核心价值之一。他强调：“作为占族人，必须会说占族语，会读写占族字。这不仅是学习的需求，还是守护社区文化特色的责任。”



携手保护与弘扬占族文化价值



安江省是西南部地区占族同胞的主要聚居地，拥有2.1万多名伊斯兰教信徒，他们分别在12座大清真寺和16座小清真寺进行宗教活动。



洲丰乡的贾米乌尔·阿兹哈尔（Jamiul Azhar）伊斯兰清真寺。图自越通社

近年来，占族民族文化特色的保护与弘扬工作一直受到安江省的高度关注。除了维持语言和文字教学班外，地方政府还为该群体保护自身风俗习惯、宗教礼仪、传统服饰以及其他独具特色的文化价值创造了便利条件。



洲丰乡人民委员会副主席阮文合表示，保留语言和文字是保护占族文化特色最切实的途径。因此，地方政府每年都会与安江省伊斯兰教社区代表委员会及各清真寺管理委员会配合，动用社会化资源，定期维持免费课堂，吸引众多占族学生前来就读。



据统计，目前洲丰乡共有20多个伊斯兰教义班。6岁及以上的占族学生均可参加，这些课堂全部免费开放。每学年从开学一直持续到次年的斋月。学年末，在临近斋月之际，各教学点将举行结业典礼，并表彰学习成绩优异的学生。



贾米乌尔·阿兹哈尔（Jamiul Azhar）清真寺教长穆赫·塔尔（Mukh Tar）表示，目前安江省伊斯兰教社区都希望能够编制出一套完整的占族语教科书，并培训一支专职教师队伍，以提高教学质量。



文化保护不仅是保留过去的价值，还为遗产继续在当今生活中绽放光彩创造条件。对于安江省的占族同胞而言，每一堂母语课、每一个书写正确的字、每一句诵读规范的经文，都是在守护民族的“灵魂”。这也是地方政府在保护与弘扬占族文化特色方面所做努力的生动体现，这正是越南多元文化版图中不可或缺的一部分。（完）