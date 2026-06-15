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“越南风采”——在日越南文化桥梁

6月14日，以“在全球流动中弘扬越南文化”为主题的“越南风采”文化艺术交流活动在日本精彩亮相。

“越南风采”文化艺术交流活动在日本精彩亮相。图自越通社
“越南风采”文化艺术交流活动在日本精彩亮相。图自越通社

越通社河内——6月14日，以“在全球流动中弘扬越南文化”为主题的“越南风采”文化艺术交流活动在日本精彩亮相。
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越通社驻日本记者报道，越南驻大阪市（Osaka）总领事阮长山在致开幕词时强调，“越南风采”是一项具有切实意义的活动，不仅有助于向国际友人介绍和推广越南民族独特的文化价值，也为旅日越南人社群提供会面交流，加强团结，心系祖国、情系民族根源提供良机。

旅居关西越南人协会主席、组委会主任黎沧指出，文化是民族的灵魂，是连接海外越桥同胞与祖籍、母语以及千百年来滋养民族精神的传统价值的重要纽带。她指出，在全球化背景下，维护越南文化身份不仅对海外越南人社群具有重要意义，也有助于向国际友人推广越南风土人情。

朱宝桂教授兼艺术家对能够参加本次活动感到十分荣幸和感动，并强调，在不断深度融入国际社会的背景下，保护与传播传统文化价值不仅是文化管理机构或文化工作者的责任，更是海内外每一位越南人的共同使命。他指出，越南官贺民歌、东湖画等传统艺术形式的文化价值，正越来越被世界所认识和珍视，充分体现民族文化的顽强生命力。朱宝桂相信，旅日越南侨胞将继续发挥积极的文化使者作用，为构建两国友好桥梁作出贡献。

通过各类艺术表演、文化故事分享、纪实片放映以及互动交流活动，“越南风采”活动有助于激发旅日越南人社群对祖国的热爱，帮助国际友人更深入了解一个文化底蕴深厚、富有传统气息且不断面向未来的越南。（完）

越通社
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