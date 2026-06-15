越共中央总书记、国家主席苏林会见丹麦离任大使

越通社河内——6月15日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了即将结束驻越任期、前来辞行的丹麦王国驻越南特命全权大使尼古拉·普利茨（Nicolai Prytz）。



在会见中，越共中央总书记、国家主席苏林对近年来越丹关系的积极发展表示满意。他强调两国于2023年建立绿色战略伙伴关系是重要里程碑，为绿色增长、能源转型和应对气候变化等领域开辟了诸多合作机遇。



苏林高度评价多家丹麦企业扩大在越南投资，开展规模大、技术先进、环境友好的项目，认为这些项目符合丹麦优势及越南新发展模式。他同时认可2025年12月开通的越南与哥本哈根直飞航线以及越南对丹麦公民实施的免签政策，为促进两国旅游、投资、贸易和民间交流做出了贡献。



苏林强调2026年是越丹建交55周年，认为这是双方回顾合作历程、规划下一阶段发展方向的重要契机。在长期友谊及发展愿景相似性，特别是在绿色经济、海洋经济、循环经济、文化、体育、旅游和民间交流等领域的共同基础上，双边关系有望继续更加深入、广泛和有效地发展。



会见现场。图自越通社

苏林建议双方发挥好绿色战略伙伴关系框架的作用，同时加强在贸易、投资、科学技术、教育培训、文化和民间交流方面的合作。



尼古拉•普利茨对越南经济社会发展成就、改革决心、数字化转型和绿色转型印象深刻。他表示，丹麦将越南视为其在亚太地区的优先合作伙伴；丹越关系正在长期友谊、政治互信和共同利益分享的基础上非常积极地发展，许多合作领域日益深入并带来切实成效。



尼古拉•普利茨表示，目前有超过150家丹麦企业在越南运营。乐高、潘多拉和马士基/APM码头等龙头集团的大型投资项目，不仅体现了丹麦企业界对越南发展前景的强烈信心，而且有助于推动技术转让、创新创意、提高人力资源质量并传播可持续发展标准。此外，越南日益成为丹麦游客有吸引力的目的地，而越南企业也开始扩大对丹麦的投资，反映了双边经济关系日益平衡和紧密的发展。



他强调丹麦将继续与越南进行绿色转型和可持续能源发展，认为两国在可再生能源、海上风电、绿色基础设施、数字化转型、医疗、农业和可持续食品系统等领域还有很大的合作空间；相信继续有效开发这些领域的合作潜力将为丹越关系日益务实发展增添新动力，为两国人民和企业带来切实利益。（完）