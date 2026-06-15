时政

驳斥歪曲“民族奋发图强纪元”论调的证据

“民族奋发图强纪元”是一个新的战略概念，标志着越南现代发展史上的重要转折点。这不仅是一个政治目标，也是一个具有时代意义的抱负，通过从越共十三大至十四大的战略方向得到清晰勾勒。

胡志明市一角。图自越通社
胡志明市一角。图自越通社

越通社河内——“民族奋发图强纪元”是一个新的战略概念，标志着越南现代发展史上的重要转折点。这不仅是一个政治目标，也是一个具有时代意义的抱负，通过从越共十三大至十四大的战略方向得到清晰勾勒。

近年来，敌对势力、机会主义分子蓄意歪曲、否定“民族奋发图强纪元”概念的科学性和实践性，声称这只是“政治口号”，具有宣传性，没有实质价值。通过散布虚假信息，他们希望制造混乱，使尚未充分、全面、准确理解“新纪元——民族奋发图强纪元”观点的一部分部分群众信心动摇，可能导致一些干部、党员对国家可持续发展方向产生动摇。

针对这一问题，国防部政治军官学校马克思列宁主义哲学系讲师范文龙中校认为，一个重大方向被人为歪曲可能会削弱社会的行动动力。如果人民群众，特别是年轻一代，被引向怀疑心态，可能会失去方向，削弱奋斗意志和奉献精神。

持同样观点的胡志明国家政治学院原监察长、高级讲师阮氏报副教授认为，这是一种惯用的歪曲手段，旨在否定党的领导作用，否定革新事业的成就，削弱社会信任，并对国家长期发展目标散布怀疑情绪。

这些论调通常使用三种偷换概念手法。一是，把发展抱负偷换为蛊惑人心；二是，将眼前的困难与否定整个国家的未来相偷换。三是，将努力奋斗的要求与草率的承诺相偷换。

经过40多年革新事业，越南从一个贫困、规模较小且曾遭封锁禁运的经济体，发展成为一个高度开放，深入参与地区和全球价值链，人民生活不断得到改善，国家治理能力、科技、数字化转型和融入国际进程取得许多重要进展的经济体。

一个民族只有在拥有足够强大的内生动力以迈向新发展台阶时，才能谈得上“奋发图强”，而越南现在正汇聚这些条件！

阮氏报副教授认为，驳斥错误观点不能仅凭情绪，必须靠理论、数据、实践和具体成果。特别是，要让人们看到发展目标与其切身利益之间的联系；让企业看到崛起的机会；让干部清楚服务的责任；让年轻一代看到自己的未来与国家未来紧密相连。

许多人认为，越南40年革新的实践已记录下具有转折性意义的转变：从集中计划经济转向社会主义定向市场经济；从一个贫穷、被封锁禁运的国家发展成为区域内经济规模较大、深度融入国际一体化的经济体。同时，政治稳定，社会发展，人民生活明显改善，国防安全得到巩固，国际地位不断得到巩固。

范文龙举例指出，近年来经济高速稳定增长是越南“奋发图强”过程的直接证明。从2021至2025年，越南经济增长平均约6.2%/年，位居地区乃至世界高增长国家行列，特别是2025年经济增长达8.02%，为2026年及后续年份实现10%或更高增长目标奠定了坚实基础。

如果只是“口号”，就不可能有如此稳定、系统的增长数据！

不仅强化了内生力量，深度融入国际一体化的实践和日益提高的国家竞争力也肯定了越南在国际舞台上的新地位。进出口总额已突破9000亿美元，使越南成为世界贸易大经济体之一。

胡志明国家政治学院博士阮氏梅芝认为，数字时代要求将捍卫党的思想基础的活动强烈转移到网络空间，将其视为“主战场”。越共十四大要求在新背景下“有效管理网络安全，捍卫党的思想基础”。这要求大力推进科技，特别是人工智能、大数据、数字传播分析的应用，以把握、预测和引导舆论。斗争方式必须确保“快速、准确、击中要害、正确”的要求，紧密结合速度与可信度、及时反应与科学论证。

阮氏梅芝博士在肯定人的因素决定这项工作的质量和效率时强调，需要集中建设一支既有坚定政治立场、又有深厚专业水平和现代技术技能的捍卫党的思想基础的干部队伍。（完）

越通社
#新纪元 #驳斥 #歪曲 #民族奋发图强纪元 #论调 #证据 越南
关注 VietnamPlus

越南—新纪元

相关新闻

越共中央总书记、国家主席苏林与全国各地的村长老、寨长、民间艺人和典型有威望人士合影。图自越通社

📝时评：来自“倾听民意”决策的力量

近期“倾听民意”决策的力量已经并正在凝聚共识和信任，让党和国家与人民一起朝着更远大目标、更长远愿景迈进。而这一共识和信任也正是对近期关于党和国家“倾听民意”方针的一切捏造、歪曲和否定论调的有力驳斥。

越共十四大于2026年1月19日至23日在河内举行，共有113家国内媒体的597名记者和技术人员参与报道。图自越通社

📝时评：越南的发展实践驳斥有关新闻自由的评估

在国际一体化和数字化转型的浪潮中，越南新闻媒体正逐步彰显其作为党、国家与人民之间重要信息桥梁的角色，生动地反应出社会生活的方方面面。实践中取得的成就正是越南为保障新闻自由权做出努力的证据，确保符合国家条件与发展要求。

更多

越南外交部副部长、东盟高官会越南代表团团长邓黄江表示，此访的贯穿目标是发挥越南的“桥梁”作用，推动达成共识，提出切实可行的方向，为东盟—俄罗斯关系注入新的动力。图自越通社

越南——推动东盟与俄罗斯关系的“桥梁”

应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京邀请，越南政府总理黎明兴将于2026年6月16日至18日率领越南高级代表团出席在俄罗斯联邦喀山举行的东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会，并开展双边活动。这是黎明兴在新职务上对俄罗斯联邦进行的首次出访，体现了越南对东盟—俄罗斯战略伙伴关系的重视。此访有助于发挥越南的“桥梁”作用，为东盟—俄罗斯关系注入新的动力。

越共中央总书记、国家主席苏林担任指委会主任。图自越通社

越共中央对外工作与融入国际事务指导委员会成立

越共中央政治局日前签发了关于成立中央对外工作与融入国际事务指导委员会（以下简称指委会）的第198-QĐ/TW号决定。指委会由37名委员组成，越共中央总书记、国家主席苏林担任主任，越共中央政治局委员、政府总理黎明兴担任常务副主任。

越南政府总理黎明兴在河内与中国国务院总理李强通电话。图自越通社

越南政府总理黎明兴与中国国务院总理李强通电话

6月15日，越南政府总理黎明兴在河内与中国国务院总理李强通电话。两国总理高度评价两党两国关系近期取得的积极进展，特别是在抓紧制定、及时贯彻落实两党、两国最高领导人重要共识的行动计划方面。

首都河内的一角。图自越通社

📝时评：民主与幸福——构建信任的核心价值

在新的发展时代，社会主义乡坊的评估标准不仅在于现代化的基础设施体系或经济增长数字，还体现在人民的信任、满意度以及生活质量上。这意味着，一切决策都必须向往人民、源于人民并服务人民；让人民知情、参与讨论、投身实践、进行监督并享受发展成果。当基层的民主与幸福受到重视时，它将成为衡量基层政府治理效能与力量最准确的尺标。

越南政府总理和国会主席与各家媒体负责人会面。图自越通社

越南政府总理和国会主席与各家媒体负责人会面

国会主席陈青敏明确指出，新闻工作者始终是思想文化阵线的战士，要坚定不移与消极现象作斗争，维护正确导向，推广好人好事；新闻工作者不断提升队伍的政治素养、责任意识、专业能力和职业道德。

参加国际法语城市市长国际协会(AIMF)第107届委员会会议的代表们合影。图自越通社

顺化向法语国家传播遗产价值

国际法语城市市长国际协会(AIMF)第107届委员会会议近日在比利时那慕尔市举行，来自世界多个成员地方的代表出席。由顺化市委副书记、市人民委员会主席阮克全率领的顺化市代表团参会。

越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使主持座谈会。图自越通社

越南倡导妇女平等包容地参与国际法律机构

杜雄越呼吁继续开展讨论、提高认识，并在基层以及各类论坛上配合实施具体措施，为妇女获得认可、作出切实贡献以及在国际法律进程和机构中发挥引领作用创造便利条件。

越南外交部副部长、东盟高官会越南代表团团长邓黄江。图自越通社

东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会：发挥桥梁作用，推动务实合作

应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的邀请，越南政府总理黎明兴将率领越南高级代表团出席于6月17日至18日在俄罗斯联邦喀山举行的东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会。值此机会，越南外交部副部长、东盟高官会越南代表团团长邓黄江就黎明兴总理此行意义及相关问题接受了记者的采访。

越南驻俄罗斯特命全权大使邓明魁。图自越通社

推动越俄双边合作的坚实支撑

越南政府总理黎明兴将于6月16日至18日率领越南高级代表团出席在俄罗斯联邦喀山举行的东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会并开展双边活动。访问前夕，越通社驻莫斯科记者就此访的重大意义和期待对越南驻俄罗斯特命全权大使邓明魁进行了采访。

越南政府总理黎明兴与同奈市委常委会召开工作会议。图自越通社

黎明兴总理：同奈市要发挥好全国新增长极的作用

6月13日下午，越南政府总理黎明兴与同奈市委常委会召开工作会议，讨论落实经济社会发展任务和两位数增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府运行、第57号决议执行情况以及为地方纾困解难等问题。

对话会现场。图自越通社

第二次越澳高级官员对话会在河内召开

6月11日下午，越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强与澳大利亚外交贸易部副部长米歇尔·陈（Michelle Chan）在外交部总部共同主持召开第二次越澳高级官员对话会。