驳斥歪曲“民族奋发图强纪元”论调的证据

越通社河内——“民族奋发图强纪元”是一个新的战略概念，标志着越南现代发展史上的重要转折点。这不仅是一个政治目标，也是一个具有时代意义的抱负，通过从越共十三大至十四大的战略方向得到清晰勾勒。



近年来，敌对势力、机会主义分子蓄意歪曲、否定“民族奋发图强纪元”概念的科学性和实践性，声称这只是“政治口号”，具有宣传性，没有实质价值。通过散布虚假信息，他们希望制造混乱，使尚未充分、全面、准确理解“新纪元——民族奋发图强纪元”观点的一部分部分群众信心动摇，可能导致一些干部、党员对国家可持续发展方向产生动摇。



针对这一问题，国防部政治军官学校马克思列宁主义哲学系讲师范文龙中校认为，一个重大方向被人为歪曲可能会削弱社会的行动动力。如果人民群众，特别是年轻一代，被引向怀疑心态，可能会失去方向，削弱奋斗意志和奉献精神。



持同样观点的胡志明国家政治学院原监察长、高级讲师阮氏报副教授认为，这是一种惯用的歪曲手段，旨在否定党的领导作用，否定革新事业的成就，削弱社会信任，并对国家长期发展目标散布怀疑情绪。



这些论调通常使用三种偷换概念手法。一是，把发展抱负偷换为蛊惑人心；二是，将眼前的困难与否定整个国家的未来相偷换。三是，将努力奋斗的要求与草率的承诺相偷换。



经过40多年革新事业，越南从一个贫困、规模较小且曾遭封锁禁运的经济体，发展成为一个高度开放，深入参与地区和全球价值链，人民生活不断得到改善，国家治理能力、科技、数字化转型和融入国际进程取得许多重要进展的经济体。



一个民族只有在拥有足够强大的内生动力以迈向新发展台阶时，才能谈得上“奋发图强”，而越南现在正汇聚这些条件！



阮氏报副教授认为，驳斥错误观点不能仅凭情绪，必须靠理论、数据、实践和具体成果。特别是，要让人们看到发展目标与其切身利益之间的联系；让企业看到崛起的机会；让干部清楚服务的责任；让年轻一代看到自己的未来与国家未来紧密相连。



许多人认为，越南40年革新的实践已记录下具有转折性意义的转变：从集中计划经济转向社会主义定向市场经济；从一个贫穷、被封锁禁运的国家发展成为区域内经济规模较大、深度融入国际一体化的经济体。同时，政治稳定，社会发展，人民生活明显改善，国防安全得到巩固，国际地位不断得到巩固。



范文龙举例指出，近年来经济高速稳定增长是越南“奋发图强”过程的直接证明。从2021至2025年，越南经济增长平均约6.2%/年，位居地区乃至世界高增长国家行列，特别是2025年经济增长达8.02%，为2026年及后续年份实现10%或更高增长目标奠定了坚实基础。



如果只是“口号”，就不可能有如此稳定、系统的增长数据！



不仅强化了内生力量，深度融入国际一体化的实践和日益提高的国家竞争力也肯定了越南在国际舞台上的新地位。进出口总额已突破9000亿美元，使越南成为世界贸易大经济体之一。



胡志明国家政治学院博士阮氏梅芝认为，数字时代要求将捍卫党的思想基础的活动强烈转移到网络空间，将其视为“主战场”。越共十四大要求在新背景下“有效管理网络安全，捍卫党的思想基础”。这要求大力推进科技，特别是人工智能、大数据、数字传播分析的应用，以把握、预测和引导舆论。斗争方式必须确保“快速、准确、击中要害、正确”的要求，紧密结合速度与可信度、及时反应与科学论证。



阮氏梅芝博士在肯定人的因素决定这项工作的质量和效率时强调，需要集中建设一支既有坚定政治立场、又有深厚专业水平和现代技术技能的捍卫党的思想基础的干部队伍。（完）

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