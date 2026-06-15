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苏林就泰国公主帕差拉吉帝雅帕逝世向泰国国王致唁电

惊悉泰国公主帕查拉吉迪雅帕逝世，越共中央总书记、国家主席苏林6月15日向泰国国王玛哈·哇集拉隆功及泰国王室致唁电表示哀悼。

越通社河内 ——惊悉泰国公主帕查拉吉迪雅帕逝世，越共中央总书记、国家主席苏林6月15日向泰国国王玛哈·哇集拉隆功及泰国王室致唁电表示哀悼。（完）

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