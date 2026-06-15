苏林就泰国公主帕差拉吉帝雅帕逝世向泰国国王致唁电

越通社河内 ——惊悉泰国公主帕查拉吉迪雅帕逝世，越共中央总书记、国家主席苏林6月15日向泰国国王玛哈·哇集拉隆功及泰国王室致唁电表示哀悼。（完）
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📝时评：民主与幸福——构建信任的核心价值
在新的发展时代，社会主义乡坊的评估标准不仅在于现代化的基础设施体系或经济增长数字，还体现在人民的信任、满意度以及生活质量上。这意味着，一切决策都必须向往人民、源于人民并服务人民；让人民知情、参与讨论、投身实践、进行监督并享受发展成果。当基层的民主与幸福受到重视时，它将成为衡量基层政府治理效能与力量最准确的尺标。
☀️越通社早安咖啡（2026.6.15）
越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！
☕️越通社新闻下午茶（2026.6.14）
越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！
越南政府总理和国会主席与各家媒体负责人会面
国会主席陈青敏明确指出，新闻工作者始终是思想文化阵线的战士，要坚定不移与消极现象作斗争，维护正确导向，推广好人好事；新闻工作者不断提升队伍的政治素养、责任意识、专业能力和职业道德。
顺化向法语国家传播遗产价值
国际法语城市市长国际协会(AIMF)第107届委员会会议近日在比利时那慕尔市举行，来自世界多个成员地方的代表出席。由顺化市委副书记、市人民委员会主席阮克全率领的顺化市代表团参会。
越南倡导妇女平等包容地参与国际法律机构
杜雄越呼吁继续开展讨论、提高认识，并在基层以及各类论坛上配合实施具体措施，为妇女获得认可、作出切实贡献以及在国际法律进程和机构中发挥引领作用创造便利条件。
瑞士将越南视为东南亚区域“优先伙伴”
越通社驻日内瓦记者援引瑞士联邦委员会的公报指出，瑞越伙伴关系将致力于加强政治对话，并以“可持续和有结构”的方式深化经济关系。
东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会：发挥桥梁作用，推动务实合作
应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的邀请，越南政府总理黎明兴将率领越南高级代表团出席于6月17日至18日在俄罗斯联邦喀山举行的东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会。值此机会，越南外交部副部长、东盟高官会越南代表团团长邓黄江就黎明兴总理此行意义及相关问题接受了记者的采访。
☕️越通社新闻下午茶（2026.6.13）
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推动越俄双边合作的坚实支撑
越南政府总理黎明兴将于6月16日至18日率领越南高级代表团出席在俄罗斯联邦喀山举行的东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会并开展双边活动。访问前夕，越通社驻莫斯科记者就此访的重大意义和期待对越南驻俄罗斯特命全权大使邓明魁进行了采访。
越南加入联合国预防和打击利用技术实施人口贩运之友小组
联合国预防和打击利用技术实施人口贩运之友小组启动仪式于6月12日在纽约联合国总部举行。这是由韩国发起、在联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）支持下的一项倡议，吸引了众多联合国成员国代表出席。
黎明兴总理：同奈市要发挥好全国新增长极的作用
6月13日下午，越南政府总理黎明兴与同奈市委常委会召开工作会议，讨论落实经济社会发展任务和两位数增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府运行、第57号决议执行情况以及为地方纾困解难等问题。
第二次越澳高级官员对话会在河内召开
6月11日下午，越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强与澳大利亚外交贸易部副部长米歇尔·陈（Michelle Chan）在外交部总部共同主持召开第二次越澳高级官员对话会。
政府总理黎明兴：胡志明市必须进一步发挥全国火车头作用
6月13日上午，越南政府总理黎明兴主持了与胡志明市委常务委员会的工作会议，讨论经济社会发展任务落实情况、两位数增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府模式运行、第57号决议落实、保障性住房和租赁住房发展等情况。
越南政府副总理范氏清茶：越南希望VNCA加强合作搜寻归集烈士遗骸
越南希望美国德克萨斯理工大学越南档案中心（VNCA）和“战时失踪越南人搜寻倡议”（VWAI）项目提供更加紧密、有效的支持，共同搜寻与归集烈士遗骸，让烈士们安息在祖国、家庭和战友的怀抱中。
越南政府总理黎明兴将出席东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会
越南社会主义共和国政府总理黎明兴将率领越南高级代表团，于2026年6月16日至18日出席在俄罗斯联邦喀山举行的东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会，并开展双边活动。
黎明兴总理：竞赛必须成为实现两位数增长目标的行动动力
6月13日上午，越南政府总理、中央竞赛奖励委员会主席黎明兴在胡志明市主持了由中央竞赛奖励委员会举办的“决心胜利实现2026-2030年阶段两位数可持续增长目标”竞赛运动启动仪式。
越中少年儿童手拉手活动在广西举行 增进了解与传统友谊
6月8日至12日，以“守望相助 快乐成长”为主题的2026年越南—中国（广西）少年儿童手拉手活动在广西壮族自治区南宁市和崇左市举行，300余名越中两国少年儿童、少先队辅导员和青年干部参加活动。
庆祝俄罗斯日见面会在胡志明市隆重举行
6月11日上午，胡志明市友好组织联合会（HUFO）隆重举行庆祝俄罗斯日——俄罗斯联邦国庆36周年（1990.6.12-2026.6.12）见面会，彰显胡志明市人民与俄罗斯联邦人民之间的团结友谊。
2026年东盟未来论坛：越南一项具前瞻性的倡议
东盟未来论坛（AFF）是越南发起的一项具前瞻性的倡议，是各方共同展望地区未来的宝贵机制，彰显了越南在推动地区未来议题讨论中的责任担当与积极角色。