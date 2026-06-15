时政

越南政府常务副总理范家足会见老挝副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔

范家足建议双方司法部加强协调配合，有效落实两党高层协议；坦诚分享经验，共同为完善两国体制和法律体系建言献策；主动破解机制与政策的“瓶颈”，为各项重点合作项目顺利展开创建开放法律走廊。

越南政府常务副总理范家足会见老挝副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔。图自baochinhphu.vn
越南政府常务副总理范家足会见老挝副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔。图自baochinhphu.vn

越通社河内——6月15日下午，越共中央政治局委员、政府常务副总理范家足在河内会见正在对越南进行工作访问并出席第七次越老边境省份司法会议的老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔一行。

会见时，范家足表示，越南正为本次会议做好准备，并相信此次访问将有助于进一步巩固和深化越老特殊关系。

范家足高度评价两国司法部40多年来的合作成果，并认为双方合作不断走深走实，为落实两党两国高层共识作出了切实贡献。

在两国正积极联合推进越老“战略对接”新内涵的背景下，为新发展阶段进一步深化两国司法领域合作，范家足建议双方司法部加强协调配合，有效落实两党高层协议；坦诚分享经验，共同为完善两国体制和法律体系建言献策；主动破解机制与政策的“瓶颈”，为各项重点合作项目顺利展开创建开放法律走廊。

他还建议双方继续在两国社会主义法治国家建设进程中并肩同行，深化在全面数字化转型和面向未来的人力资源培训等领域的合作，推动司法领域数字化转型，重点培养国际法律专家队伍。同时，维持与有效发挥越老边境省份司法会议机制的作用，将边境司法合作与边境地区经济稳定且可持续发展紧密相结合。

坎潘·彭玛塔表示，此次是他履新后首次访越，这是两国司法部门分享经验、深化合作的良好机会，为两国各地方、民众和企业往来及边境地区发展创造更加便利条件。

他希望越南领导人继续关心指导，推动两国司法部合作取得更大成果，特别是在落实两国高层协议以及越老政府间合作委员会第四十八次会议成果方面；并承诺将继续与越南司法部保持密切配合，有效开展各项合作计划与项目，轮流举办越老边境省份司法会议。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #范家足 #司法部 #越老 #战略对接 #司法 #老挝 #越老边境省份司法会议 #第59号决议 #融入国际
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

国防合作是越老特殊团结关系的重要支柱

国防合作是越老特殊团结关系的重要支柱

6月9日上午，越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将在河内会见了陪同老挝政府总理宋赛·西潘敦访越并出席第三届东盟未来论坛的老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、国防部长坎良·乌塔凯山大将。

老挝《经济贸易报》发布的文章。图自越通社

越南与老挝进一步强化合作关系

据越通社驻老挝记者报道，6月8日，老挝人民革命党中央机关报——《人民报》（Pasaxon）、老挝国家通讯社（KPL）、老挝国家广播电台、《万象时报》（Vientiane Times）、《公安报》（Lao Security News）、《老挝发展报》（Laophattana News）等老挝主要媒体纷纷刊发文章，其中强调越老两国进一步加强和深化合作关系。

更多

越南外交部发言人范秋姮 图自越通社

越南欢迎美国和伊朗宣布达成和平协议

越南欢迎美国和伊朗宣布达成和平协议，高度评价有关各方为推动这一进程所作出的努力。越南呼吁有关各方尽快签署并全面落实协议，为中东地区实现和平、稳定与可持续发展作出贡献。

越南政府总理黎明兴。图自越通社

推动东盟与俄罗斯关系发展 为双边合作注入新动能

黎明兴此次访问继续生动体现了越南坚持奉行独立自主、多边化、多样化对外关系的外交路线，为巩固东盟多边合作架构作出积极贡献，同时有助于推动越俄全面战略伙伴关系不断走深走实并可持续发展。

安江省三祝乡四恩孝义佛教的三宝非来寺。图自thanhnien.vn

2026年四恩孝义佛教“三合大典”的贺信

越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀代表越南祖国阵线中央委员会向四恩孝义佛教中央治事委员会、各位神职人员及全体信众致以亲切问候和美好祝福。

会议场景 图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林：建设现代化、主动化、专业化、高效化的党的思想工作

思想工作必须成为数字时代越南共产党的重要执政能力，为巩固党的思想基础、增强人民信心、凝聚社会共识、服务国家发展作出贡献。这是越共中央总书记、国家主席苏林6月15日下午在与越共中央宣教与民运部就《数字化转型背景下党的思想工作战略》方案举行工作会议时强调的要求。

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话 图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林：从“教育管理”转向“教育发展治理”思维

6月15日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央驻地与教育培训部门举行工作会议，听取2026—2027学年开学准备情况及越共中央政治局《关于实现教育培训突破性发展的第71号决议》（71-NQ/TW）落实情况的汇报。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦绣，以及政治局委员、书记处书记、党中央委员和党务机关、政府、国会有关领导出席会议。

工作人员在胡志明市公共行政服务中心大厅内帮助市民办理行政手续。图自越通社

削减逾3400项行政手续和经营条件

截至2026年5月底，全国共有5596项行政手续；其中部级实施1595项，占28.5%；省级实施2950项，占52.7%；乡级实施937项，占16.8%。此外，越南驻外代表机构、医院和学校等其他机构实施114项，占2%。

胡志明市一角。图自越通社

驳斥歪曲“民族奋发图强纪元”论调的证据

“民族奋发图强纪元”是一个新的战略概念，标志着越南现代发展史上的重要转折点。这不仅是一个政治目标，也是一个具有时代意义的抱负，通过从越共十三大至十四大的战略方向得到清晰勾勒。

越南政府总理黎明兴于2026年5月会见俄罗斯联邦驻越南大使根纳季·别兹杰特科。图自越通社

越南——推动东盟与俄罗斯关系的“桥梁”

应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京邀请，越南政府总理黎明兴将于2026年6月16日至18日率领越南高级代表团出席在俄罗斯联邦喀山举行的东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会，并开展双边活动。这是黎明兴在新职务上对俄罗斯联邦进行的首次出访，体现了越南对东盟—俄罗斯战略伙伴关系的重视。此访有助于发挥越南的“桥梁”作用，为东盟—俄罗斯关系注入新的动力。

越共中央总书记、国家主席苏林担任指委会主任。图自越通社

越共中央对外工作与融入国际事务指导委员会成立

越共中央政治局日前签发了关于成立中央对外工作与融入国际事务指导委员会（以下简称指委会）的第198-QĐ/TW号决定。指委会由37名委员组成，越共中央总书记、国家主席苏林担任主任，越共中央政治局委员、政府总理黎明兴担任常务副主任。

越南政府总理黎明兴在河内与中国国务院总理李强通电话。图自越通社

越南政府总理黎明兴与中国国务院总理李强通电话

6月15日，越南政府总理黎明兴在河内与中国国务院总理李强通电话。两国总理高度评价两党两国关系近期取得的积极进展，特别是在抓紧制定、及时贯彻落实两党、两国最高领导人重要共识的行动计划方面。

首都河内的一角。图自越通社

📝时评：民主与幸福——构建信任的核心价值

在新的发展时代，社会主义乡坊的评估标准不仅在于现代化的基础设施体系或经济增长数字，还体现在人民的信任、满意度以及生活质量上。这意味着，一切决策都必须向往人民、源于人民并服务人民；让人民知情、参与讨论、投身实践、进行监督并享受发展成果。当基层的民主与幸福受到重视时，它将成为衡量基层政府治理效能与力量最准确的尺标。

越南政府总理和国会主席与各家媒体负责人会面。图自越通社

越南政府总理和国会主席与各家媒体负责人会面

国会主席陈青敏明确指出，新闻工作者始终是思想文化阵线的战士，要坚定不移与消极现象作斗争，维护正确导向，推广好人好事；新闻工作者不断提升队伍的政治素养、责任意识、专业能力和职业道德。

参加国际法语城市市长国际协会(AIMF)第107届委员会会议的代表们合影。图自越通社

顺化向法语国家传播遗产价值

国际法语城市市长国际协会(AIMF)第107届委员会会议近日在比利时那慕尔市举行，来自世界多个成员地方的代表出席。由顺化市委副书记、市人民委员会主席阮克全率领的顺化市代表团参会。

越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使主持座谈会。图自越通社

越南倡导妇女平等包容地参与国际法律机构

杜雄越呼吁继续开展讨论、提高认识，并在基层以及各类论坛上配合实施具体措施，为妇女获得认可、作出切实贡献以及在国际法律进程和机构中发挥引领作用创造便利条件。