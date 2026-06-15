越南政府常务副总理范家足会见老挝副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔

越通社河内——6月15日下午，越共中央政治局委员、政府常务副总理范家足在河内会见正在对越南进行工作访问并出席第七次越老边境省份司法会议的老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔一行。



会见时，范家足表示，越南正为本次会议做好准备，并相信此次访问将有助于进一步巩固和深化越老特殊关系。



范家足高度评价两国司法部40多年来的合作成果，并认为双方合作不断走深走实，为落实两党两国高层共识作出了切实贡献。



在两国正积极联合推进越老“战略对接”新内涵的背景下，为新发展阶段进一步深化两国司法领域合作，范家足建议双方司法部加强协调配合，有效落实两党高层协议；坦诚分享经验，共同为完善两国体制和法律体系建言献策；主动破解机制与政策的“瓶颈”，为各项重点合作项目顺利展开创建开放法律走廊。



他还建议双方继续在两国社会主义法治国家建设进程中并肩同行，深化在全面数字化转型和面向未来的人力资源培训等领域的合作，推动司法领域数字化转型，重点培养国际法律专家队伍。同时，维持与有效发挥越老边境省份司法会议机制的作用，将边境司法合作与边境地区经济稳定且可持续发展紧密相结合。



坎潘·彭玛塔表示，此次是他履新后首次访越，这是两国司法部门分享经验、深化合作的良好机会，为两国各地方、民众和企业往来及边境地区发展创造更加便利条件。



他希望越南领导人继续关心指导，推动两国司法部合作取得更大成果，特别是在落实两国高层协议以及越老政府间合作委员会第四十八次会议成果方面；并承诺将继续与越南司法部保持密切配合，有效开展各项合作计划与项目，轮流举办越老边境省份司法会议。（完）

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